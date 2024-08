Alonso: "Intentaremos cosas diferentes en proyectos a largo plazo"

Tras un regreso de las vacaciones de verano con un Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1 en el que el equipo Aston Martin tan solo pudo cosechar un punto, las expectativas parecen ser parecidas para el Gran Premio de Italia debido a las características del mítico 'Templo de la Velocidad'. Sin embargo, no pensarán en cosas como los puntos, sino que se limitarán a seguir desarrollando su monoplaza con vistas al futuro.

Su piloto, Fernando Alonso, fue claro al respecto, aunque indicó que la pista de Monza debería ser una que no les vaya mejor que Zandvoort: "Sobre el papel, quizá no es la mejor pista para nosotros, pero todavía tenemos que intentar dar lo mejor. También intentaremos cosas diferentes en la FP1, no específicamente para Monza, sino también proyectos a largo plazo para el equipo, así que todavía es un fin de semana muy útil, después en la clasificación y en la carrera daremos lo mejor de nosotros mismos, pero en Zandvoort, que es un trazado en el que teníamos muy buenas esperanzas, ganamos solo un punto al ser décimos".

"En Monza tenemos un poco más de preocupación, pero las carreras siempre se desarrollan de manera inesperada, así que puede pasar que sea un buen fin de semana", continuó el español, antes de asegurar que necesitaba una especie de reseteo por los cambios en la configuración del trazado. "Creo que necesito un nuevo comienzo para Monza, que es un circuito muy conocido, así que una nueva carrera, nuevas curvas, nos darán un poco de entretenimiento en la Fórmula 1, e intentaré encontrar las trazadas y el uso de las curvas, así que siempre es algo bueno bueno".

Por ello, la escudería decidió cambiar los planes, porque en un principio iba a alternarse con Felipe Drugovich para cumplir con las exigencias de la FIA en los libres a lo largo del año: "Originalmente, pensé que iba a dar mi coche a Felipe [Drugovich] aquí en Monza, luego entendimos que el cambio era un poco más grande de lo que pensábamos, las curvas eran diferentes de lo que creíamos, así que el equipo modificó el plan y creo que ahora será en el Gran Premio de México".

En el momento en el que se le preguntó sobre la pérdida de ritmo en los domingos, dijo: "Es muy claro para nosotros, no la pérdida de ritmo en la clasificación, sino en la carrera. Ha sido nuestro ritmo durante los últimos cinco eventos, siempre estamos a la misma distancia del líder, de los rivales, todo está medido en el porcentaje, y siempre estamos en el mismo, solo la clasificación a veces es mejor que lo esperado".

