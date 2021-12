Alonso es "optimista" para el sábado del GP Arabia Saudí de F1

El equipo Alpine logró un histórico podio en el pasado Gran Premio de Qatar gracias a la actuación de Fernando Alonso. El asturiano pudo resistir el ritmo que impuso Sergio Pérez y aguantar con una sola parada para descorchar por 98º vez el champán en F1.

El piloto español salió del trazado de Losail eufórico, aunque reconoció que su objetivo no es solo subir a las posiciones de honor, sino que espera convertirse en campeón del mundo por tercera ocasión.

Mientras, espera a que el Alpine mejore y tenga un monoplaza ganador en 2022, Alonso disputará la primera carrera celebrada en Arabia Saudí, en el circuito urbano de Yeda. Tras los primeros entrenamientos libres, el coche francés, que luce una decoración especial por su asociación con Castrol, se mostró bastante competitivo.

En los Libres 1 pudo dar 27 giros, siendo el 1:30.842 el más rápido de ellos, lo que le colocó en la 9º plaza, sin embargo, en los Libres 2, alcanzó la 5º posición gracias al 1:29.441 que marcó en una de las 21 vueltas que dio.

El Alpine acostumbra a rendir en pistas con giros de media y alta velocidad, y eso es algo que agrada al bicampeón: "Ha sido muy divertido hoy, y me gusta la pista. Todo circuito nuevo requiere mucho trabajo y creo que lo hemos completado bastante bien".

"Fue bastante parecido a lo que hicimos en el simulador, incluso en el tiempo por vuelta esperado, así que no fue hubo muchas sorpresas. Es una vuelta espectacular porque estás pilotando entre muros, y cualquier error puede tener grandes consecuencias, así que tienes que estar atento", expresó.

Una de las claves para la clasificación, como ocurre en Mónaco, es el tráfico, que puede perjudicar a muchos en su intento de vuelta rápida, pero que también puede provocar consecuencias graves: "Va a ser difícil, y todos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para no molestar a los demás. En las rectas estás girando, y no puedes ver lo que hay delante, por lo que va a ser importante para la seguridad mantener un margen con el resto".

La celebración de este Gran Premio en Yeda fue muy polémico, y algunos rumores indicaban que incluso podría suspenderse el evento por no llegar a tiempo con la obras. Sin embargo, todo transcurrió como debía en los libres: "El circuito se siente tan rápido como se esperaba, y también parece tener mucho agarre, lo que es una agradable sorpresa, sobre todo, tratándose de un trazado urbano. No sé aún si el coche se siente bien, pero hemos encontrado algo de rendimiento con nuestra puesta a punto, y tendremos que analizar más que cualquier otro viernes.", indicó.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

No obstante, esta no es la única categoría que compite este fin de semana, ya que la F2 regresa tras un largo parón de dos meses, y estos monoplazas pueden ser importantes para el Gran Circo.

"La Fórmula 2 ha ayudado hoy a limpiar el asfalto antes de que saliéramos a pista esta tarde. Todavía quedan algunas incógnitas por resolver para todo el mundo en cuestión de configuración del coche, y tendremos que afinar la puesta a punto durante esta noche", afirmó Alonso.

"La F2 va a ser una buena referencia para nosotros, estamos preocupados por las opciones de adelantamiento, por lo que la clasificación será muy importante. La F2 nos dirá si el domingo habrá un buen espectáculo o no", dijo el #14 de Alpine.

Al igual que sucedió en Qatar, el español se mostró muy alegre tras las primeras pruebas del Gran Premio: "Soy optimista para mañana y debería ser un buen espectáculo para todos".

El director deportivo de Alpine, Alan Permane, también estuvo en la línea de Alonso, dejando claro que esta puede ser una buena carrera para los franceses: "Ha sido un día muy productivo, llegamos muy preparados a Arabia Saudí gracias a nuestro trabajo en el simulador".

"Hemos estado centrados en probar todos los compuestos de neumáticos disponibles para entender qué es lo mejor para el sábado y el domingo", comentó.

Alpine se juega la quinta plaza del mundial de constructores, pero parece bastante de cara tras los 25 puntos que sumó en Qatar. En Arabia Saudí, tras estos libres, da la sensación de que puede pasar algo similar: "No hay quejas por parte de los pilotos sobre el coche, y los dos están muy contentos".

No obstante, es consciente de que será una cita difícil en un aspecto en concreto: "Un comentario que no se oye mucho en la F1 es que no se necesita mucha concentración mental, pero esta pista exige física y mentalmente, por lo que la carrera va a ser dura y larga, y mantener la concentración será clave".