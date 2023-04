Hamilton, sorprendido por el déficit de Mercedes F1 en Bakú

Aunque a Lewis Hamilton no le pareció un mal resultado su quinta posición en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2023, justo por detrás del Ferrari de Carlos Sainz, la diferencia con el poleman Charles Leclerc, de prácticamente un segundo, le abrió los ojos.

Respecto a la ventaja de velocidad punta que tiene Red Bull, y la forma en que Ferrari consigue ser tan rápido en el segundo sector, Hamilton dijo que Bakú había puesto de manifiesto la gran cantidad del trabajo que Mercedes necesita hacer para recuperar terreno.

A pesar de que el equipo alemán ha traído hasta Azerbaiyán un alerón trasero nuevo para reducir la resistencia, las cifras de la trampa de velocidad(speed trap) en la línea de meta mostraron que Max Verstappen alcanzó los 339,1 km/h en la clasificación, mientras que Hamilton no pasó de 335,5 km/h.

Hablando sobre cómo la diferencia respecto a los Red Bull ha aumentado tanto en comparación con el GP de Australia, Hamilton dijo: "Sabía que los Red Bull serían particularmente rápidos aquí, pero no pensaba que tendríamos un déficit tan grande en las rectas".

"Pero es un buen indicador. Somos más lentos en las rectas y también más lentos en el segundo sector, así que tenemos mucho trabajo que hacer para cambiar eso".

"Tampoco es el coche más fácil de conducir. Estoy contento de estar en la tercera fila y espero que mañana podamos luchar por algo más", añadió el siete veces campeón del mundo.

Hamilton creía antes de salir a la pista que tenían potencial para disfrutar de una sesión de clasificación más prometedora, pero nunca se sintió del todo cómodo con el coche.

"Lo estamos intentando todo, dándolo todo ahí fuera. Pero la sincronización, encontrar el ritmo y sacarlo todo no es fácil en este circuito".

"Creo que en la Q2 tuve algunos problemas. Tenía más ritmo, pero no conseguí dar la última vuelta".

"Mi primera vuelta en la Q3 fue muy buena, pero necesitábamos un poco más de tiempo para acercarnos a Ferrari".

Su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, tuvo una actuación aún más decepcionante al quedarse fuera en la Q2, por lo que saldrá el domingo desde la 11ª posición de la parrilla. El británico dijo que un error en su último giro de la Q2 le costó la oportunidad de pasar a la Q3.

"No somos lo suficientemente rápidos este fin de semana. Claro que me hubiera encantado estar en la Q3. Lo estaba dando todo, la vuelta era buena, pero cometí un error y eso me dejó fuera".

"Este es un deporte divertido a veces, pasar de clasificar en primera fila la última carrera a quedarme fuera en la Q2, y que Lewis entre siendo décimo. Así que, sí, tenemos una nueva oportunidad mañana, pero no es lo ideal en absoluto", concluyó Russell.