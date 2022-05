Hamilton: "No limito daños, lo hago lo mejor posible en cada carrera"

Cargar el reproductor de audio

Hasta el momento, el GP de Miami 2022 de Fórmula 1 ha sido una montaña rusa para Mercedes, y en especial para Lewis Hamilton, que fue el único piloto de las flechas plateadas en conseguir el pase a la última ronda de la clasificación después de que George Russell se quedara en la Q2.

El siete veces campeón del mundo estuvo en casi todo momento por detrás de su joven compañero, pero hizo valer sus galones para empezar a recuperar la confianza que parecía haber perdido en este inicio de año.

Con una buena vuelta viendo el ritmo de su W13, el inglés pudo subir hasta la sexta posición en la jornada clasificatoria, aunque sigue sin saber cómo han mejorado respecto a la última cita de Imola: "Fue un poco confuso por el ritmo de ayer. No sabemos por qué parecíamos más rápidos de lo que realmente éramos".

"Hoy nos ha sorprendido un poco ver que, en los Libres 3, estábamos bastante atrás, así que ha sido un poco desesperante en la clasificación", continuó. "No hemos dado un paso adelante ni nada por el estilo, pero tenemos que seguir trabajando".

Si en el inicio de 2022 se hablada de limitar daños, Hamilton quiere dejar atrás eso, explicando que él lo da todo en cada instante: "Solo he hecho la clasificación, así que no estoy mirando la limitación de daños. Lo que quiero es intentar hacerlo lo mejor posible en la carrera".

"En general, estoy muy contento con el trabajo que he realizado hoy, he hecho lo mejor que he podido con el coche que tengo. Es un monoplaza muy difícil de conducir, he hecho un buen trabajo y estoy contento", aseguró el heptacampeón del mundo.

A pesar de que no han conseguido volver a la posición dominante de la que disfrutaban en toda la era híbrida han dado un salto hacia adelante, el mismo que siguen sufriendo con el porpoising: "Lo he tenido en todas las carreras".

Sin embargo, Hamilton se ha llevado buenas impresiones del nuevo circuito de Miami: "Creo que es genial, la pista es impresionante. Es una característica diferente, no es igual que todas las demás, hay un par de baches que podríamos arreglar, además de que deberíamos deshacernos de la chicane. Por lo demás, es genial".

El piloto de Mercedes partirá desde una posición que le da opciones a ser el mejor del resto, por detrás de los imbatibles Ferrari y Red Bull, aunque para ello deberá superar a un viejo conocido, el que fuera su compañero durante cinco temporadas, Valtteri Bottas.

El inglés tendrá que afrontar con su W13 el salir desde la zona sucia, pero eso no impide que sus ansias por regresar a lo más alto se vean afectadas, como se ha podido entender con sus declaraciones posteriores a la clasificación de Miami.