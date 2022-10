Cargar el reproductor de audio

El siete veces campeón del mundo llegó al Gran Premio de Japón 2022 de Fórmula 1 con muchas ganas de borrar de un plumazo las malas sensaciones que dejó en un Gran Premio de Singapur sobre mojado, en el que cometió varios errores que casi le dejan fuera de los puntos.

Tras una jornada de viernes lluviosa en la que Mercedes cerró el día con un doblete, liderado por su compañero de equipo, George Russell, el veterano piloto británico reconoció estar "perdido", pero creía tener opciones de luchar contra Red Bull y Ferrari por la pole position y la victoria.

Sin embargo, eso no ha sido así, al menos en la jornada del sábado. Durante la sesión clasificatoria, Lewis Hamilton no pudo acercarse en ningún momento a los tiempos de los favoritos y, para más decepción, en la última y definitiva Q3, la distancia respecto a la pole aumentó hasta superar las nueve décimas, rozando incluso el segundo (0.957s).

Nada más bajarse de su coche y tras haber comprobado las diferencias entre su mejor vuelta y los mejores giros de Red Bull y Ferrari, el #44, aunque dijo estar bastante contento con la sesión en general y con la sensaciones del W13, lamentó la falta de velocidad punta de su coche.

"Simplemente no fuimos rápidos en las rectas, ahí es donde perdemos la mayor parte de nuestro tiempo. Sin contar eso, el coche se sentía realmente bien hoy".

"Sinceramente, no esperaba estar tan lejos en la clasificación. Me sorprendió un poco que de tres décimas en la Q2 pasásemos a nueve décimas en la Q3. No entiendo de dónde sale ese tiempo, aunque sé que tres cuartas partes se debe solo a las rectas".

"Hoy hemos hecho algunos cambios en la configuración y el coche se ha sentido muy bien. En líneas generales, estoy muy contento por cómo fue la clasificación. Pero sí, estamos a nueve décimas, eso nunca es una buena noticia, aunque estoy intentando ver los aspectos positivos".

Analizando lo que podría suceder en carrera, en la que Hamilton saldrá desde la sexta posición, por delante del Alpine de Fernando Alonso y por detrás del otro coche galo de Esteban Ocon, admitió que la presencia de la lluvia quizás podría beneficiar a Mercedes.

"¡No va a ser increíble correr con nuestro coche y sin DRS! Además, creo que Red Bull sigue siendo más rápido sin DRS en recta que nosotros con el DRS abierto. Pero somos rápidos en las curvas".

"Pienso que la lluvia siempre abre más oportunidades. Creo que si es en seco, podría no ser la carrera más emocionante, sobre todo para nosotros", concluyó el veterano piloto británico de Mercedes.

