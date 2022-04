Hamilton, sobre el Ferrari: "Ojalá nuestro coche fuera igual"

Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton afronta una difícil temporada con un monoplaza que no se ajusta al rendimiento deseado en Mercedes, ya que están muy lejos de los más rápidos. Después de dos carreras, Ferrari y Red Bull han demostrado estar un paso por encima de los de Brackley, incluso en momentos puntuales se han visto superados por Alpine, McLaren y Haas, lo que ha llevado al heptacampeón a sufrir mucho.

El piloto británico aterrizó en Australia con la intención de revertir la situación, pero después de continuar acusando los problemas del W13, en la clasificación de Melbourne, apenas pudo pasar de la quinta plaza.

Esto supone una mejora respecto a la anterior cita en Arabia Saudí, donde cayó eliminado en la Q1, pero Hamilton reconoce que este no es su posición real porque faltaban Carlos Sainz en la ecuación: "Es donde estoy. Hay un Ferrari que debería haber estado delante de nosotros, por lo que estoy agradecido por esa posición, no hemos hecho ningún progreso".

"No sé lo que viene todavía, pero estoy muy, muy esperanzado", indicó el inglés cuando se le preguntó sobre si Mercedes actualizará su coche en Imola. "Sé que todo el mundo está trabajando muy duro, pero hemos tenido tres carreras y ningún avance en esos tres grandes premios".

"Realmente espero que durante esta próxima semana podamos obtener toda la información posible de la carrera de mañana y que seamos capaces de averiguar de alguna forma cómo podemos arreglar algo para la siguiente cita", explicó Lewis Hamilton antes de reunirse con sus ingenieros en la tarde australiana.

El equipo alemán ha dominado en la era híbrida con puño de hierro, sin embargo, con el radical cambio de reglas técnicas, han perdido parte de ese rendimiento, cayendo a la zona media. Mercedes sabe que volver a reclamar el trono no será cosa de un día para otro: "Se necesita mucho tiempo para hacer cosas, diría que no hay nada emocionante por el momento".

"Me gustaría poder ser optimista, como si la próxima vez tuviéramos algo mejor, pero, por el momento, no lo tenemos", continuó Hamilton. "Es un segundo de distancia, es una brecha bastante grande, pero disfruto del papel de trabajar con el equipo".

"No me lo paso bien pilotando este coche, pero sí con la colaboración, ayudar a los mecánicos, saber que hay una gran montaña que escalar, y manteniendo la esperanza, lo conseguiremos", afirmó el siete veces campeón del mundo.

Cuando se le puso sobre la mesa cuál era el punto débil del monoplaza de las flechas de plata, dijo: "En todas partes. No quiero decir que en algunas áreas es terrible, solo que no es tan rápido como los otros, donde estoy realmente descontento es con el porpoising, que es lo peor de este monoplaza, y no podemos deshacernos de él ahora"

También se preguntaba cómo este efecto tan molesto de rebote no afectaba al coche de Ferrari: "No lo entiendo, y creo que nadir lo hace, ojalá y el nuestro fuera igual, peor no lo es".

El paddock de la F1 se llenó de críticas por la seguridad de los coches del nuevo reglamento con el porpoising, y el británico indicó que era peligroso: "Puede serlo en ciertos escenarios, creo que es bueno que hayan quitado el DRS de la recta de atrás, porque teníamos tanto porpoising que tuve un momento de sobreviraje en mitad de la propia recta, era ridículo".