Hamilton critica con ironía que la F1 corra en Arabia Saudí

Durante la pasada temporada de Fórmula 1, todos los ojos se centraron en el lanzamiento de un misil sobre el circuito de Yeda mientras que se disputaban los entrenamientos libres del viernes. Eso provocó que los pilotos, jefes de equipo y máximos responsables de la FIA se reunieran hasta altas horas de la madrugada para deliberar si continuarían con normalidad el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudí.

Aunque algunos se negaron a competir, finalmente aceptaron para salir a la pista el sábado y el domingo, y todo se saldó con un gran duelo entre Max Verstappen y Charles Leclerc que se llevó el neerlandés gracias al juego de DRS con el monegasco. Doce meses después, los miembros de la parrilla regresan a la ciudad de la costa saudí, y afirman que no tienen ningún miedo de que se produzcan atentados terroristas como ocurrió el año pasado.

Sin embargo, hay uno que piensa de manera diferente. Es Lewis Hamilton, quien puso en duda la elección de la Fórmula 1 de competir en Arabia Saudí: "No es algo que me preocupe, es solo una interpretación [risas con ironía]. Solo miro a estar en el coche, por supuesto".

Eso produjo un momento de tensión en la rueda de prensa oficial de la FIA, pero los periodistas insistieron en el tema. El británico no tuvo problemas en responder a todo lo que se le proponía, e incitaba a hablar sobre ello: "Puedes preguntar, aunque solo estoy mirando al monoplaza, esta pista es muy bonita, y me enfoco al desafío que representa el fin de semana, no en lo que hay detrás, que ese es mi trabajo. Solo espero que todos tengan un gran premio seguro y que vuelvan a sus casas sanos, eso es lo máximo que podemos hacer, ¿verdad?".

"Creo que, si no estoy aquí [en Arabia Saudí], la Fórmula 1 continuaría sin mí", dijo el de Mercedes. "Lo que intento hacer es aprender tanto como puedo, cuando voy a los diferentes lugares, veo el desarrollo que se está produciendo, y aquí tienen el problema de los derechos humanos, aunque el deporte intenta tener un impacto".

"Pienso que se puede hacer más, pero no tengo las respuestas. Debemos intentar hacer todo lo posible para que la gente no sufra", explicó el siete veces campeón del mundo, que tenía una opinión diferente a sus compañeros de la parrilla, porque se sentían seguros pese a los atentados terroristas de hace un año.

Carlos Sainz indicó: "Creo que nos han dado suficientes garantías como para decir que ahora mismo estamos en un lugar seguro. El tiempo lo dirá, pero estoy seguro de que no nos están mintiendo y de que están organizando un evento seguro, pienso que es un gran circuito para la Fórmula 1 y la afición [saudí] sigue creciendo".

Por su parte, Kevin Magnussen aseguró que tenía confianza en las autoridades sobre que no correrían peligro, lo mismo que Esteban Ocon, aunque el francés se refirió más a los organizadores del gran premio y a la FOM, mientras que Lance Stroll explicó que el campeonato y el deporte ayudaba a cambiar la mentalidad del país, un discurso similar.

Uno de los que más protagonismo tiene es Sergio Pérez, y dijo: "Estoy feliz de volver a estar aquí, y como deporte creo que podemos ayudar a que el país evolucione. Pienso que es algo de lo que podemos estar orgullosos, como deporte, confío plenamente en que la organización hará que compitamos en un lugar seguro".

