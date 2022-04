Hamilton, el secretismo de su charla con Wolff y el "rescate"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Mercedes llegaba al Gran Premio de Emilia Romagna con la esperanza de recuperar el terreno perdido respecto a Ferrari y Red Bull, pero parece que en la escudería germana deberán emplearse más a fondo si quieren, al menos, desafiar en momento puntuales a los dos equipos que dominan el mundial de la temporada 2022.

Lewis Hamilton tuvo una jornada bastante complicada desde el inicio, pues el problema del porpoising aún persiste en el W13. La dupla de las flechas de plata se veía lastrada por no poder pisar el acelerador a fondo en la recta principal, ya que si continuaban apretando, el efecto rebote aumentaba y no podían encontrar la referencia de frenada.

Después de caer en la Q2, el siete veces campeón del mundo compartió sus opiniones acerca de la clasificación, en la que no pudo ir más allá de la 13ª plaza: "No fue una gran sesión, por lo que, como es natural, es decepcionante. Venir con optimismo, saber que todo el mundo está trabajando muy duro en la fábrica y que las cosas no salgan bien, es decepcionante".

"Creo que hoy hemos rendido menos como equipo, hay cosas que deberíamos haber hecho y que no lo hicimos", expresó Hamilton tras bajarse del coche en Imola. "De todos modos, trabajaremos todo lo que podamos para avanzar en la carrera al sprint".

"Va a ser una difícil, pero esperamos que mañana el tiempo sea mejora y quién sabe, tal vez podamos ir hacia delante", reconoció el británico, que espera repetir la gesta de la última carrera al sprint de Brasil, donde salió el último y pudo recuperar muchas posiciones.

Sin embargo, Hamilton se mostró enigmático cuando se le preguntó por la conversación que protagonizó con el jefe de su escudería, Toto Wolff: "Son cosas internas, así que prefiero no compartirlo, pero sí, seguiremos trabajando, es lo que es".

El heptacampeón del mundo prefirió guardar silencio ante este tema, pero es claro cuando tiene que salir a defender a su conjunto, ya que tantos títulos en tan poco tiempo no se consiguen de forma sencilla.

El británico insistió en que volverán a la batalla después de seguir mejorando en cada área a pesar de estar en la zona media y lejos de Ferrari y Red Bull: "Continuaremos trabajando duro, cada fin de semana es un rescate".