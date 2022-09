Las pesadillas de Gasly con el alerón trasero de Ricciardo

Cargar el reproductor de audio

El abandono de Ricciardo por problemas de motor en el último tramo del Gran Premio de Italia fue todo un alivio para Pierre Gasly. El piloto de AlphaTauri no tuvo el mejor arranque de fin de semana en Monza, ya que no se encontraba bien el jueves.

Sin embargo, pudo recuperarse, y el sábado se clasificó en novena posición (aunque finalmente salió quinto, gracias a las penalizaciones del resto de pilotos). El francés cruzó meta en octavo lugar, puntuando por segunda vez en las últimas ocho carreras, tras un noveno puesto en Spa.

"Estoy muy contento con el resultado", dijo el francés. "Hicimos una buena salida y estuvimos luchando con un McLaren durante la mayor parte de la carrera", añadió.

"No voy a mentir, seguramente tenga pesadillas con el alerón trasero de Daniel en los próximos días, porque pasé mucho, mucho, mucho tiempo pegado a él". Gasly se sintió frustrado por no poder avanzar, pero reconoció que Ricciardo se había defendido bien.

"En realidad fue una carrera contra mí mismo, porque me estaba enfadando mucho dentro del casco. Estaba echando humo. Lo intenté con todas mis fuerzas. Y sí, intentaba presionarle para que cometiera un error".

"No lo cometió, hizo una carrera muy, muy limpia por su parte. Lo intentamos, y al menos sé que lo dimos todo. Lo intentamos todo, y conseguimos unos puntos importantes, que es algo que siempre sienta bien".

Su carrera también se vio comprometida por una lenta parada en boxes: "Tengo que revisar exactamente lo que pasó. No sé si nos costó una posición, porquevi que el cambio del neumático delantero izquierdo fue un poco lento, y luego salí muy cerca de Daniel. Tengo que ver exactamente qué pasó ahí".

Gasly no tuvo ningún problema con que la carrera terminase bajo el coche de seguridad, aunque cree que cualquier "enganchón" en el reinicio podría haberle regalado algunas posiciones.

"No voy a mentir, por mi parte, si lo miro de una manera puramente egoísta, yo me empleé a fondo y Lando [Norris, por delante] iba con blandos nuevos. Así que tenía más que perder que ganar, pero al mismo tiempo pensaba que si se reiniciaba la carrera, conociendo a los que iban por delante, sabiendo que cuando conduces un coche Ferrari en este circuito y tienes una oportunidad de ganar la carrera, sé que podrían haber saltado muchas chispas en la curva 1, y tal vez podríamos habernos beneficiarnos de ello".

"Estaba preparado para ambos escenarios. Pero decidieron no reiniciarla. No sé por qué. Creo que hubo un par de pilotos que terminaron descontentos el año pasado [en Abu Dhabi] cuando reiniciaron a una vuelta del final. Esta vez hay un par de pilotos descontentos por no reiniciar. Así que siempre depende de cómo se mire".

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre sus expectativas para la próxima carrera en Singapur, Gasly admitió que probablemente no sea el circuito que mejor se adapte a su coche.

"Si miro los números... ¡quizás sea mejor no mirar los números! Voy con la mente abierta y nos esforzaremos al máximo, nos prepararemos de la mejor manera y espero que podamos volver a luchar por el top 10".

"En primer lugar, intentaré descansar, dormir bien y recuperarme físicamente para esa carrera, porque sabemos que serán unas condiciones muy extremas. Es una pista que me encanta, sinceramente. Me encanta ese sitio, lo he echado de menos en los últimos años y estoy deseando volver allí".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!