A Alpine F1 le faltan "ganas" y "entusiasmo" para mejorar, dice Fry

Pat Fry formó parte de la estructura del equipo francés, cuando era Benetton, desde 1987 hasta 1993, antes de embarcarse en dos nuevas etapas en McLaren, y una en Ferrari. Y regresó a la escudería de Enstone en 2020, pero decidió marcharse a principios de este curso.

Por una coincidencia de fechas, su fichaje por Williams se hizo público el mismo día en el que se anunciaron las salidas del hasta entonces director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, y del también director deportivo, Alan Permane.

Tras un breve periodo de gardening, empezó a trabajar en Grove a principios de noviembre y, hablando por primera vez desde que dejó Alpine, Pat Fry dijo que el equipo había hecho importantes progresos durante su etapa allí, pero dudaba del futuro de la escudería.

"Miro hacia atrás, a los tres primeros años que estuve allí, y mejoramos Enstone de una forma espectacular", dijo cuando Motorsport.com le pidió que explicara su marcha. "Año tras año, construimos un monoplaza mejor".

"Si pones los tres coches uno al lado del otro, cada uno fue un paso enorme respecto al anterior. Es mérito de todos, el equipo ha colaborado mucho mejor. Creo que todo el mundo debería estar orgulloso de lo que hemos conseguido en estos tres años".

"Supongo que volví [pensando] en volver al lugar donde empecé mi carrera e intentar reconstruirla. Y creo que lo hicimos muy bien. De un lejano quinto puesto pasamos a un sólido cuarto", aseguró. "Pero no sentí que hubiera entusiasmo o ganas de progresar más allá de ese puesto".

"Decidí a principios de marzo que quería avanzar, no quería quedarme sentado y no hacer nada. Así que para mí, era el momento de parar y seguir adelante, de verdad".

"Creo que como empresa, no estaban preparados para presionar lo suficiente, puedes decir que quieres ser el primero, pero la diferencia entre decirlo y conseguirlo es monumental, como todos ya sabemos", añadió Fry.

Cuando se le pidió que explicara con más detalle lo que le faltaba a Alpine, admitió que se refería a la empresa matriz, Renault, no al equipo de carreras.

"Enstone como tal, el destino del que estábamos a cargo, podíamos controlarlo", dijo. "Y creo que hicimos un buen trabajo. No estoy tan seguro de que a Otmar [Szafnauer] le diesen la oportunidad de hacer mejores cosas, porque hasta cierto punto creo que metafóricamente, tenía las manos atadas".

"Pero como digo, creo que todo el mundo debería estar orgulloso de lo que conseguimos en esos tres primeros años. Siempre es una pena abandonar un proyecto, aunque pienso creo que en mi caso, llegué tan lejos como pude".

Fry dijo que después de haber decidido dejar Alpine, el director del equipo Williams, James Vowles, tardó dos meses en convencerle para que se uniera al proyecto de Grove.

"James [Vowles] había estado hablando conmigo durante un tiempo, y no fue hasta varios meses después cuando decidí venir aquí. Creo que lo que más me entusiasma de esta oportunidad es que los responsables de todo están totalmente de acuerdo con lo que hace falta para salir adelante. Están dispuestos a invertir lo que haga falta y a apoyarnos en la creación de un equipo que sea fuerte".

"Y, de nuevo, es bonito reconstruir un viejo icono británico. Es un poco como mi visión romántica de volver a Benetton, para reconstruirlos. Así que es otra de las perspectivas emocionantes".

Y añadió: "James Vowles está trabajando duro para intentar mejorar la escudería. Como ya he dicho, la junta directiva le respalda totalmente para que siga avanzando, y eso es lo que me entusiasma, no vamos a estar limitados en lo que podemos conseguir".

"Solo tenemos que hacerlo lo mejor que podamos y hacer que las cosas avancen", concluyó.

