Alonso: "Yo no prestaría demasiada atención a los resultados de Bahrein"

Alonso empezará su temporada número 21 este fin de semana en el GP de Bahrein, y ha sido uno de los pilotos presentes en la primera rueda de prensa de la FIA, junto a Carlos Sainz, Alexander Albon, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris.

El asturiano ha sido de los más solicitados, después de que hace un año Aston Martin Racing sorprendiera al mundo con un coche competitivo que le permitió volver al podio. Este invierno han bajado las expectativas, y por ello le preguntaron al bicampeón.

Respecto a eso, Fernando Alonso aconseja coger con pinzas el resultado de este fin de semana en Bahrein: "Vamos a ver, esperemos un par de carreras. Creo que además es una pista muy específica en términos de sus características. Así que tendremos que ir a Australia y tal vez incluso a Japón para tener realmente un orden entre el rendimiento de los equipos, pero creo que el coche es un paso adelante, que es el primer objetivo para unos test de invierno en comparación con el año anterior. Todo ha salido como esperábamos".

"Tal vez nuestro paso entre el año pasado y este año es lo suficientemente bueno o tal vez no sea lo suficientemente bueno. Lo sabremos, como he dicho, en las dos primeras carreras. Pero lo que veo en el equipo es un enfoque diferente de 2023, donde empezamos con una buena base y fue un shock para nosotros tal vez lo bueno que era al principio y luego no fuimos digamos un gran equipo también fuera de la pista en términos de desarrollo del coche y cosas por el estilo".

"Aprendimos muchas lecciones el año pasado, así que para convertirnos en aspirantes al campeonato en el futuro creo que fue una temporada importante para Aston Martin y creo que este 2024 empezamos con una buena base, sí, pero con muchas cosas en proyecto para el resto de la temporada, así que será interesante ver si podemos alcanzar el ritmo de desarrollo del coche, comparándonos con los equipos punteros, que obviamente no cumplimos esas expectativas el año pasado, y queremos mejorar en ese aspecto".

Por ello, insiste en esperar antes de juzgar: "Creo que tenemos que esperar unas cuantas carreras para establecer el orden competitivo de todos los equipos. Además, hacemos muchas pruebas aquí en este circuito. En invierno, es el único circuito en el que probamos, así que entre el test y la carrera, puedes mezclar un poco el orden y confundirte. Así que, si yo fuera vosotros, no prestaría demasiada atención a los resultados de esta primera carrera".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Ante la cuestión de si tiene las armas para hacer vibrar a los aficionados o si 2024 será un año en el que Verstappen acumule victorias, fue claro, aunque sonriente: "No tengo las armas. Así que este chico coleccionará los trofeos".

Hamilton sacudió el mercado de pilotos anunciando que en 2025 ficharía por Ferrari, y precisamente por ello le preguntaron a Alonso, basándose en la experiencia de 2006, cuando él completó la temporada con Renault sabiendo que en 2006 sería piloto de McLaren: "Bueno, quiero decir, fue una temporada bastante normal una vez que le dices a tu equipo actual que te vas. Obviamente, hay un par de semanas que son un poco extrañas al decir adiós con un año de antelación. Luego, una vez que empieza la temporada y la competición, creo que estás muy centrado en el rendimiento y en el campeonato. Y yo tuve la suerte de ganar ese mundial, así que cada carrera era una celebración, y no fue un problema gestionar la marcha".

Respecto a su propio futuro, mantuvo la respuesta que ya dijo en la presentación de Aston Martin, cuando se marcó un plazo para decidir si sigue en la categoría: "El lunes estuve en la fábrica, no cambia nada, vamos al ataque. Todo el mundo está manos a la obra y primero tengo que decidir si quiero seguir compitiendo, eso será lo primero que tenga que decidir en unas semanas o en unas carreras. Ahora me siento muy bien. Es un calendario exigente y en 2026 también hay un reglamento diferente que quizás sea tentador o quizás no, no lo sé. Pero sí, ya veremos. Como dije en la presentación del coche, esperaré a sus carreras para decidir".

Por último, y hablando sobre el Circuito Internacional de Bahrein, que se estrenó en 2004 y cumple 20 años en la categoría (solo Alonso estaba entonces en la parrilla), comentó: "Sin duda ha cambiado mucho en 20 años, pero todavía recuerdo la primera carrera. Obviamente, en 2005 y 2006, la segunda y la tercera carrera fueron geniales para nosotros con las victorias. La única vez que corrimos en un circuito muy largo, en 2010, también fue una buena experiencia. Y creo que la pista mantuvo más o menos el carácter de Bahrein, muy exigente con los neumáticos y los frenos. Obviamente, ahora corremos de noche, así que las temperaturas son un poco más suaves para todos, pero sí, creo que sigue siendo un sitio muy chulo para correr, con buena acción los domingos o el sábado en el caso de ese año, pero es un sitio estupendo para empezar la temporada".

"Creo que este circuito es bastante único aquí, especialmente con el asfalto y las características de las tandas, muy limitadas en términos de degradación en los neumáticos traseros".