Verstappen, nuevo campeón de F1: "Qué puedo decir, es increíble"

Cargar el reproductor de audio

El piloto neerlandés tenía ante sí la oportunidad de igualar en el Gran Premio de Japón a leyendas de la talla de Fernando Alonso, Mika Hakkinen o Emerson Fittiapaldi, y no falló, aunque en el momento de cruzar la línea de meta ni siquiera era consciente de haber acabado la carrera. Max Verstappen continuó a toda velocidad cuando se cumplió la totalidad de la cita en Suzuka, pero le informaron que la prueba concluyó tras las tres horas de límite impuesto por la FIA y toda la controversia con la grúa en mitad de la pista.

El de Red Bull no tenía el título asegurado, ya que Charles Leclerc vio la bandera a cuadros en la segunda plaza, pero una acción con Sergio Pérez en la chicane Casio provocó que los comisarios le endosaran una sanción de cinco segundos que lo enviaba a la tercera plaza. Sin embargo, eso no le daba el bicampeonato, porque todos pensaban que, al no haber completado el 75% de la carrera, no se repartirían todos los puntos.

Verstappen llegó al parc fermé con su RB18 y, de repente, se dio cuenta de que había cosechado su segundo cetro mundial, puesto que la federación internacional interpretó que la cita se reanudó y no se suspendió, entregando así la totalidad del botín a los pilotos. Ya como nuevo campeón, el holandés ofreció al público sus primeras palabras, y era visible su sorpresa ante la noticia.

"Bueno, qué puedo decir, increíble, por supuesto", explicó el holandés. "Es especial también hacerlo aquí, delante de toda la gente de Honda y de todos los aficionados japoneses. Increíble".

Además de sus primeras declaraciones como bicampeón de la máxima categoría del automovilismo, el piloto de Red Bull explicó las dificultades que se le presentaron durante la prueba en suelo nipón, donde la lluvia fue la principal protagonista.

"Estoy muy contento de que hayamos podido correr al final. Estaba lloviendo bastante fuerte, y entonces era difícil para nosotros pilotar en ese momento", reconoció Verstappen. "Pero, por suerte, hemos dado una buena cantidad de vueltas y el coche ha volado también en las condiciones mixtas".

"Así que [estamos] muy contentos, de ganar, pero también muy contentos de ver a todos los aficionados que se quedan por aquí. Al final se hizo un poco de noche, pero estamos muy contentos de haber podido correr aquí", expresó el recién coronado campeón.

Verstappen consiguió abrir una brecha de 27 segundos sobre el segundo clasificado en Japón, aunque la lluvia estuvo cerca de hacer que la FIA cancelara la prueba: "Estaba muy contento de que tuviéramos una carrera, porque irnos de aquí sin la carrera habría sido terrible".

"El campeonato, habría sido genial ganar aquí", indicó antes de que conociera la resolución final, aunque eso ya no importa porque ha conseguido el objetivo que se propuso a inicios de la temporada.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!