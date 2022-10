Cargar el reproductor de audio

La salida del Gran Premio de Japón 2022 de F1 parecía que iba a dar emociones fuertes a todos los aficionados que estaban pegados a sus pantallas en la madrugada europea, y es que la lluvia hizo acto de presencia unos minutos antes de que se apagaran los semáforos. Al principio, se trataba de una ligera llovizna, lo que provocó que los pilotos optasen por el neumático intermedio, pero con el paso del tiempo, el agua se intensificó y generó el caos en Suzuka.

En el instante en el que arrancaron los monoplazas, el spray provocado por el paso a alta velocidad hizo que no se pudiera ver bien, algo que sumado al aquaplaning, envió a Carlos Sainz contra las protecciones entre la horquilla del segundo sector y la curva Spoon. El de Ferrari perdió la posición en los primeros metros contra Sergio Pérez, por lo que se vio relegado a la cuarta plaza, y desde ahí intentó remontar para regresar al podio, pero cuando trataba de deshacerse del mexicano, no consiguió controlar su monoplaza.

El madrileño se quedó en medio del asfalto con su coche destrozado, y reconoció en las entrevistas posteriores que tuvo "suerte" de que nadie impactara contra él, además de explicar lo que sucedió en la salida: "Al final, todos decidieron salir con el intermedio, y para cuando se ha dado la salida las condiciones eran ya para los de extrema [lluvia]".

"Había muchísimo aquaplaning, no había prácticamente visibilidad, y en una de estas he intentado salir de la estela de Checo [Pérez]", dijo a los micrófonos de DAZN F1 después de su fuerte golpe en Japón. "Me he encontrado con un charco, he hecho aquaplaning y he perdido el coche. Lo peor ha venido luego, cuando estás justo en mitad de la pista y te das cuenta que los demás no te ven".

"Son condiciones [que están] un poco al límite, no sé qué pensarán hacer. La pista y la visibilidad, al final, lo hacía impracticable", comentó sobre lo que esperaba que iba a realizar la federación internacional para el resto de la prueba después de sacar la bandera roja.

Cuando se le preguntó sobre lo que opinaba del organismo rector al suspender temporalmente la prueba en Suzuka, el de Ferrari respondió: "No sé lo que querrán hacer, lo que está claro es que si los pilotos no ven nada, estás diciéndole a la suerte que haga lo que se le ocurra hacer en un día como hoy".

"Los 18 pilotos que venían detrás de mí, al parecer, ni siquiera me han visto parado en mitad del circuito, ha sido pura suerte que no me hayan dado, así que imagínate. Ha sido un poco al límite, pero espero que tomen la decisión correcta", sentenció el madrileño, que suma su quinto abandono de la temporada 2022.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!