Sainz: "Si hubiera sabido lo que pasaría, me la habría jugado"

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Singapur 2022 de Fórmula 1 era una oportunidad única para Ferrari y conseguir volver a lo más alto del podio. Desde la clasificación parecía que podría tener posibilidades de repetir el triunfo que cosecharon en la última edición de esa carrera nocturna en el circuito urbano de Marina Bay con Sebastian Vettel hace tres temporadas, pero las cosas se torcieron desde la misma salida.

La pole position de Charles Leclerc de poco valió a los del Cavallino Rampante, ya que Sergio Pérez consiguió ponerse en cabeza, dejando al monegasco por detrás, seguido por su compañero de equipo, Carlos Sainz. El piloto madrileño logró adelantar cuando se apagaron los semáforos al Mercedes de Lewis Hamilton, aunque los comisarios de la FIA investigaron por un momento la acción.

La federación internacional no vio nada punible y el español se mantuvo en las posiciones de podio con los neumáticos intermedios debido a la lluvia que cayó escasos minutos antes de la salida. Sainz fue de los primeros pilotos en preguntar a su escudería sobre montar las gomas de seco tras ver que en la vuelta 18 se comenzaba a ver una trazada rápida para dichos compuestos.

Sin embargo, el de Ferrari se encontraba a más de diez segundos de los líderes, por lo que cualquier movimiento sería en vano y solo se arriesgaba a perder plazas respecto a Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen. Así pues, continuó en pista hasta que los varios Virtual Safety Car y coche de seguridad obligaron a todos a poner los neumáticos slicks.

A pesar de que estuvo en riesgo con el McLaren de su antiguo compañero, Lando Norris, el madrileño conservó el podio hasta cruzar la bandera a cuadros, lejos del ritmo de Leclerc y Pérez, y se acerca a la cuarta plaza del mundial que está en manos de George Russell, que no puntuó.

"Ha sido una carrera dura porque no he ido cómodo y hemos sufrido bastante para mantenerme en pista y no cometer errores", comentó Sainz a los micrófonos de DAZN al finalizar la prueba en Marina Bay. "Lo positivo es que no lo hemos cometido, hemos hecho una buena salida y eso nos ha permitido acabar en el podio, pero desde dentro sí que ha sido muy sufrida [la carrera]".

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de montar los compuestos de seco, el piloto madrileño explicó: "Estaba más por la labor de poner los slicks lo antes posible, no había nada en juego, es más, había más que perder que ganar al poner los de seco. Si hubiera sabido lo que pasaría, me la habría jugado, pero solo yendo tercero como iba no tenía mucho sentido".

"Era una pista rara, tardaba mucho en secarse, incluso al final, después de tantas vueltas, había tramos mojados, así que era fácil cometer errores, pero no los hemos hecho", sentenció el piloto de Ferrari.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!