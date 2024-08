Hamilton alucina con la ventaja de McLaren F1: "Wow, es mucho"

La clave en el final de la temporada 2024 de Fórmula 1 será cuánto podrá recortar el equipo McLaren a Red Bull para intentar pelear por los títulos de pilotos y constructores. Y en el Gran Premio de Países Bajos 2024 se vio que los de Woking disponen ahora del mejor monoplaza sin ningún tipo de dudas, porque Lando Norris consiguió la victoria por un abismo de diferencia con respecto a Max Verstappen, el que dominó al inicio del año.

Sobre eso se mostró muy sorprendido Lewis Hamilton, que habló de la velocidad del coche papaya en este punto de la campaña: "Es una locura lo rápidos que han sido hoy, realmente impresionante, más de veinte segundos a Max [Verstappen], es, 'wow', es mucho".

En cuanto a su carrera, una en la que se vio obligado a remontar debido a una penalización en la parrilla de salida por obstaculizar en la clasificación a Sergio Pérez, el heptacampeón indicó que se divirtió mucho, y pudo acabar en la séptima plaza, justo por detrás de su compañero, George Russell, que partió cuarto: "Hoy me he divertido mucho. Planeamos hacer dos paradas, empezamos con el blando, creo que era un neumático muy bueno, me sentí mucho mejor que con el medio en los entrenamientos".

"Pude seguir con mi propia estrategia, aunque quizá si hubiera hecho una sola parada y me las hubiera arreglado un poco mejor, entonces podría haber terminado un puesto por delante", dijo. "Y si me hubiera clasificado como debería haberlo hecho, si no hubiera tenido problemas en la clasificación, entonces creo que hoy tenía ritmo para estar entre los cinco primeros, si hubiera salido cuarto, por ejemplo, habría acabado al menos cuarto".

El inglés acabó por detrás de los Ferrari, quienes predijeron al inicio del fin de semana que estarían peor de lo que finalmente ocurrió, y cuando se le cuestionó por ellos, respondió: "No estaba muy concentrado en ellos, así que no puedo decir que me hayan sorprendido, me sorprendió que un Ferrari estuviera tercero, no tengo ni idea de cómo será la semana que viene, espero que no sea peor que esta semana".

Lewis Hamilton estará en el circuito de Monza por primera vez desde que anunció su fichaje por los del Cavallino Rampante, y cuando se le preguntó sobre si intentará hacerlo todavía mejor, o si estaba deseando que llegara el momento de salir a la pista, indicó: "Estoy deseando que llegue el próximo fin de semana, porque este fin de semana he tenido un fin de semana fuerte, así que estoy deseando intentar hacerlo mejor el próximo fin de semana".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!