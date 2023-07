Alonso admite el bajón de Aston Martin F1: "Hemos caído en rendimiento"

La carrera del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1 era una de las que estaban marcadas en el calendario para Aston Martin y Fernando Alonso, puesto que después de su segunda plaza en el Principado, apuntaban alto en el circuito húngaro. Es español arrancó desde una decepcionante octava posición tras una clasificación en la que se quedó a una décima de salir muy arriba, y en la salida trató de escalar con una estrategia alternativa alargando más su neumático medio.

Tras su primera detención, el dos veces campeón del mundo montó la goma dura para salir en medio del pelotón e intentar ir a por la remontada, que se antojaba complicada porque sus rivales más veloces, como los Ferrari o Sergio Pérez, avanzaban sin nadie que los parara. Ese intento por escalar posiciones fue en vano, incluso fue hacia atrás con el adelantamiento de George Russell, un monoplaza muy rápido que estaba fuera de posición al inicio.

Tras eso, el asturiano se conformó con mantener su posición hasta el final del domingo en un día que no tuvo demasiado sobresaltos por detrás, pero lejos de su objetivo, que era más allá de la novena plaza que cosechó: "He tenido una carrera un poco solitaria, no he tenido mucho ritmo como para atacar a los coches de delante, pero tampoco teníamos muchos rivales por detrás".

"He intentado ir al máximo, pero nos faltaban siempre esas tres o cuatro décimas para poner en apuros a George [Russell] o Carlos [Sainz], así que una prueba solitaria en la que los dos coches acabaron en los puntos, menos de los que queríamos en un principio", reconoció a los micrófonos de DAZN F1 antes de admitir que el equipo Aston Martin había bajado su nivel.

"Seguramente hemos caído en rendimiento, hemos sufrido en las últimas carreras, pero estamos trabajando duro, apretando los dientes y estando concentrados para entender qué está pasando en el coche, lo bueno del principio del año que no está y lo que hayamos podido mejorar, intentar retenerlo", comentó el español. "Se va a cumplir ahora la mitad del campeonato, y creo que la primera parte ha sido sobresaliente, a pesar de estas dos últimas carreras que han sido regulares. La primera parte del año ha sido sobresaliente, y ahora queda la segunda, en la que intentaremos enderezarla en las próximas pruebas".

Lo siguiente será el Gran Premio de Bélgica, en donde regresará el formato al sprint que tantos dolores de cabeza causa a las escuderías y pilotos por su frenética naturaleza: "Creo que será complicado, ahora necesitamos la mayor cantidad de entrenamientos libres para probar alguna cosa en el monoplaza, para ver si tenemos alguna duda o no".

"El formato al sprint no nos lo va a proporcionar porque vamos a ir directos a la clasificación, pero es lo mismo para todos, igual llueve en Spa-Francorchamps, así que veremos", concluyó el dos veces campeón del mundo, que ve cómo se le acercan sus rivales en la pelea por la tercera plaza del campeonato.

Galería: las imágenes del fin de semana en Hungría de Fernando Alonso

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 1 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes durante la clasificación 2 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 3 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 4 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 6 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 11 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 12 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 13 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, se pone el casco de protección 14 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin 15 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 16 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 17 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 18 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 19 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 20 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, vuelve al garaje 21 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 22 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 23 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 24 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida. 25 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 26 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 27 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 28 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, lucha con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 29 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 30 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 31 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 32 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, en la parrilla para el himno nacional antes de la salida. 33 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 34 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 35 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 36 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 37 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 38 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 39 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 40 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 41 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 42 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 43 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, lucha con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 44 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 45 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale de su box tras una parada 46 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 47 / 47 Foto de: Michael Potts / LAT

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!