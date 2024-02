Russell se alegra por probar el Mercedes F1 con "rabia" en Bahrein

El primer día en la oficina para todos los pilotos no suele ser sencillo, aunque los test de pretemporada 2024 de Fórmula 1 siempre sirven para poner todo a punto antes de la primera carrera. Aunque hubo algún tiempo extraño en Mercedes debido al anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari para el próximo año, en el conjunto germano quieren hacerlo bien y dejar atrás los fantasmas del pasado con sus problemas aerodinámicos.

Por eso, saltaron a la pista en el circuito de Sakhir con la intención de sacar el mayor número de datos posibles, pero no con la ayuda del heptacampeón, que esperará a la jornada del jueves, sino de la mano de su compañero, George Russell, que acabó contento tras poder conducir el W15 con todo lo que daba de sí.

El joven inglés fue 12º, a casi tres segundos del mejor registro de Max Verstappen, pero lo más importante para él fue que pudieron rodar muchas vueltas, hasta 122, siendo el segundo que más dio por detrás, curiosamente, del neerlandés, que hizo 143: "Ha sido estupendo pilotar hoy el W15 por primera vez con rabia".

"Desde el primer momento, hemos tenido la sensación de tener una buena base para empezar", dijo el británico. "Hemos completado muchas vueltas y tenemos muchos datos que analizar esta noche. Hemos terminado el día en una posición razonablemente buena, y podemos seguir avanzando a partir de aquí en los próximos dos días".

"Nos centraremos en maximizar el kilometraje para aprender más que en buscar un punto óptimo con el monoplaza", continuó George Russell, que notaba algo mejor el coche con respecto a la temporada 2023. "En general, el W15 es mejor de conducir que el coche del año pasado. Sabemos que no se trata de las sensaciones, sino de la velocidad".

Aunque el tiempo no era lo fundamental en esta jornada, sino en encontrar rendimiento escondido en la máquina de los de Brackley: "Sin embargo, hoy se trataba de aprender y no de perseguir el rendimiento. Estamos centrados en nosotros mismos en este test, y no será hasta la semana que viene cuando veamos dónde estamos en comparación con los demás, ha sido un primer día positivo y estoy deseando volver a subirme al coche el viernes".

