Ricciardo ve a RB en las posiciones altas hacia el final de 2024

La temporada 2024 de Fórmula 1 será muy diferente para un Daniel Ricciardo que está en la dinámica de trabajo del Visa CashApp RB desde el primer día. Es un gran contraste con respecto al pasado curso, en el que el australiano tuvo que estar desde la barrera viendo cómo tanto en AlphaTauri como en Red Bull desarrollaban sus monoplazas sin que él pudiera pilotar en los grandes premios.

Sin embargo, y tras un golpe de suerte para él, consiguió un asiento a mediados de 2023 para hacerse con la renovación y mirar hacia el futuro con ilusión, puesto que dentro de Faenza esperan acabar el curso en las posiciones altas de la tabla pese a que hay otros rivales como McLaren, Aston Martin o Ferrari: "Creo que, al principio de la temporada, tenemos que ser un poco cautos en términos de...".

"Creo que el objetivo, a medida que avance la temporada, es [llegar a] la parte delantera de la parrilla, pero creo que ahora, donde estamos, probablemente sea más en el centro de la tabla", indicó Daniel Ricciardo. "Todavía no estoy seguro de [si a la parte de] la delantera, pero ese es sin duda nuestro objetivo".

"Sé que algunas personas están muy entusiasmadas con nosotros al llegar a la temporada, pero quiero jugar un poco cauteloso porque tenemos un coche bueno", continuó el australiano del Visa CashApp RB. "Todavía tenemos mucho trabajo por hacer y los números que trajimos para la prueba, creemos que todavía hay algunas cosas que encontrar".

Además de todo ello, el veterano piloto explicó que estaba "feliz" por poder abarcar todo el proceso de desarrollo con la escudería italiana desde el principio, y no tener que esperar a la mitad del año a poder competir: "Simplemente [estoy] feliz, [estoy] contento de estar aquí en pretemporada. Obviamente, me perdí la del año pasado y es bueno estar de vuelta".

"Me alegro de volver. Creo que hoy ha ido bastante bien", comentó tras quedar cuarto en la tabla de tiempos en el primer día de pruebas de pretemporada en Bahrein. "Nos retrasamos un poco en la salida a la pista, pero al final, hicimos una buena sesión. No sé, no hay mucho que decir, aparte de lo genérico, hasta ahora, todo bien".

