Colapinto pide que no se insulte a Gasly, pero remarca: "No se trata solo de mis fans"

El odio online ha vuelto a ser protagonista en la Fórmula 1, y por enésima vez más algunos ultras de Franco Colapinto están en el centro de la polémica. Pierre Gasly denunció este miércoles, en su llegada a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán, que desde la pasada semana, tras la primera carrera de la historia en Madring, tanto él como su entorno han sido víctimas de múltiples amenazas y de ataques en redes sociales a causa de una situación en pista con su compañero de equipo en España.

La acción de la que nace todo tuvo lugar en los últimos compases del GP de España. Colapinto, que estaba completando una de sus mejores actuaciones en la F1, alcanzó a su compañero galo, que no había entrado aún en boxes. El corredor latinoamericano comenzó a pedir con insistencia que Gasly le dejase pasar.

Colapinto iba en ese momento en séptimo lugar en carrera, pero tenía a Oscar Piastri detrás, por lo que el riesgo de perder la posición era real. A través de mensajes de radio, el joven argentino hizo visible su frustración por lo que tardó Gasly en hacer su detención. Con todo, la historia no acabó mal: Colapinto aguantó ante su rival de McLaren, cosechando esa séptima plaza, mientras que Gasly terminó duodécimo.

Sin embargo, eso no apaciguó a los fanáticos argentinos, que en las horas y días posteriores a la carrera de Madrid se abalanzaron, una vez más, contra un piloto que tenga algún incidente con Colapinto, en este caso su compañero de box. Este miércoles, después de que Gasly denunciara la situación, Colapinto fue preguntado también al respecto por Motorsport.com.

Cuestionado sobre si, con la perspectiva que da el tiempo, la situación en Madrid se podría o se debería haber gestionado de otra manera, Colapinto respondió: "No, creo que el equipo lo gestionó bien, y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que hayamos aprendido y podamos seguir adelante".

"Piastri estuvo a punto de adelantarme. Pero, de nuevo, creo que lo hablamos en el equipo y lo gestionamos juntos, con Pierre, con Flavio Briatore, con Steve Nielsen; todos en el equipo hicieron un gran trabajo a la hora de entender lo que pasó y cómo mejorarlo para la próxima vez, y estoy contento con ello. Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar, para que la próxima vez no vuelva a pasar lo mismo".

Preguntado sobre el tema del odio online contra Gasly, Colapinto volvió a denunciar que ocurran estas cosas: "Vi que mucha gente le envió mensajes de odio a Pierre, y por supuesto, eso no está bien. No paso mucho tiempo en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir esos comentarios, y sobre todo, más aún cuando le pasa a alguien del equipo en el que corro. Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien, y luchamos y nos centramos en el mismo resultado, el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine sea mejor".

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, Colapinto volvió a echar algunos balones fuera, remarcando que, por más que sus fans siempre estén en el ojo del huracán, la problemática del odio online no es algo exclusivo de los seguidores argentinos.

"Siempre trabajamos en equipo, y no es agradable ver esto, así que espero que puedan ponerle fin. Lo mismo les ha pasado a otros pilotos; a Yuki Tsunoda el año pasado también le fue bastante mal en un momento dado y habló de ello; y los comisarios, creo que después de Zandvoort, también recibieron algunos insultos tras la sanción que me impusieron".

"Eso ocurre mucho con los aficionados en la Fórmula 1, en cualquier deporte; hoy en día es algo muy habitual, aunque, por desgracia, no debería serlo, y sin duda habría que prestar más atención a las cosas, a las palabras que salen de los teclados de todo el mundo".

"La forma de apoyarnos como equipo es impulsar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos, y sí, esperemos que esto no siga ocurriendo, pero es algo complicado con los aficionados en este deporte, y no se trata solo de mis seguidores. Tengo algunos muy apasionados, que quieren que me vaya bien, y espero que puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy consiguiendo", prosiguió.

Pensando ya en este fin de semana en Azerbaiyán, Colapinto quiere centrarse en el paso adelante que ha dado respecto a hace un año: "Ha sido un cambio radical y unos pasos muy positivos tanto para el equipo como para mí mismo, a nivel personal y también en el aspecto deportivo; y en la Fórmula 1 es muy complicado dar estos pasos, porque los cuatro equipos punteros parecen casi intocables a veces, ya que están muy por delante".

"Es una de las partes más complicadas de este deporte, y la forma en que se ha gestionado, así como la cantidad de mejoras que se han llevado a cabo en Alpine en el último año, es realmente impresionante. Es algo de lo que, creo, como equipo, debemos estar muy orgullosos. De nuevo, pienso que tenemos que ser conscientes de ello y comprender lo difícil que es: los avances que hemos logrado desde la temporada pasada, hasta estar luchando por el quinto puesto en el campeonato, ser lo suficientemente fuertes como para meternos en la Q3 y sumar puntos de forma constante, es algo muy impresionante. Estoy muy contento de formar parte de ello, de vivir esta experiencia, de ver cómo el equipo crece carrera tras carrera y de comprobar la gran mejora que hemos visto en solo un año", cerró.