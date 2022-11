Sainz, descontento: "Intentaremos hacerlo mejor la próxima vez"

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Sao Paulo comenzó con buenas sensaciones para Ferrari, que estuvieron cerca de los Red Bull en los primeros entrenamientos libres. La mala noticia llegó cuando la FIA publicó el documento oficial de los cambios de las unidades de potencia, que confirmaba la sanción de Carlos Sainz por montar un nuevo motor de combustión interna.

El español se quedó a la estela de su compañero Charles Leclerc en la FP1, y aprovechó su rebufo en la vuelta definitiva de la primera ronda de clasificación para pasar sin mayores problemas a la Q2, en la que volvió la locura cuando comenzaron a caer las primeras gotas sobre el asfalto.

El madrileño del Cavallino Rampante logró avanzar al último corte, pero no sin sufrir, y es que las precipitaciones le hicieron caer a puestos de eliminación durante unos segundos en los que explicó a su equipo por radio que estaba "lloviendo mucho". Pero se volvió a secar y marcó el segundo mejor tiempo e la Q2, a escasas milésimas de Max Verstappen.

Sin embargo, una sorprendente pole position de Kevin Magnussen, que aprovechó las condiciones, dejó a Carlos Sainz con una posición mucho más retrasada de lo esperado, en la quinta, por detrás incluso de George Russell y su Mercedes. Cuando se bajó del monoplaza, el de Ferrari mostró su descontento generalizado, aunque espera remontar en las 24 vueltas de la carrera al sprint del sábado.

"Loco, ha sido muy loco, con el tiempo, los neumáticos, las elecciones, especialmente en la Q3", dijo sobre la sesión de clasificación. "Las condiciones han sido muy complicadas, hemos intentado salir los primeros, pero perdimos mucho tiempo teniendo a Charles [Leclerc] delante respecto a Kevin [Magnussen]".

"He intentado apretar mucho, pero he cometido un par de errores, he tenido algunos momentos en los que puede que me hayan costado la segunda o la tercera posición, pero hoy es el día de Kevin, y creo que se lo merece, estoy contento por él y descontento conmigo", explicó el español unos minutos después de firmar la quinta plaza.

En Ferrari quieren certificar el subcampeonato del mundo de constructores, por lo que cualquier punto que consigan sumar será bienvenido en Maranello: "Mañana es el día para ir a por ello y acabar en el podio en la carrera al sprint. Después tenemos la penalización de cinco posiciones, pero hoy hemos sobrevivido a unas condiciones muy difíciles, tendremos que investigar como equipo lo que ha pasado, intentaremos hacerlo mejor la próxima vez".

