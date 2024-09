Norris disfrutó con una "divertida" clasificación en Singapur

Era el favorito en los entrenamientos libres y no defraudó, porque Lando Norris consiguió hacerse con la pole position en la clasificación del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1, para superar a Max Verstappen. El británico hubiera preferido ver a su rival por el título más atrás, sobre todo teniendo en cuenta de los problemas que sufrió a lo largo de todo el fin de semana, como se pudo comprobar con Sergio Pérez, que se quedó en la Q2.

Para el de McLaren es crucial aprovechar su resultado en un trazado en el que Red Bull no parece ir tan bien, y en donde Mercedes resurgió con sus dos monoplazas. Lo importante también era entender las cambiantes condiciones, ya que la evolución del asfalto no fue tan grande como se pensaba entre la Q1 y la Q3, pero el inglés no dejó de destacar lo cómodo que se sintió: "Ha sido una clasificación dura, también ha sido un poco difícil mejorar entre rondas, mientras que los otros rivales mejoraban, se hacían cada vez más rápidos presionándome, pero, al final fue suficiente para la pole position y estoy contento por ello, especialmente aquí en Singapur".

"He tenido buenas sensaciones todo el fin de semana, tengo confianza en el coche. Tal vez no tanto en la clasificación, pero hicimos el trabajo", dijo Lando Norris, quien se preocupó por el sobrecalentamiento, que fue algo que sufrieron en Woking.

Con un solo intento debido al accidente de Carlos Sainz, la presión aumentó, porque no podían cometer ningún error: "Es divertido, te pone un poco de presión, mi vuelta no era tan buena como la de antes de la bandera roja, quizá había un poco más, pero, como he dicho, el coche daba buenas sensaciones, y cuando sientes esa confianza, puedes apretar y el tiempo sale. Hoy he hecho el trabajo que teníamos que hacer, a ver qué pasa mañana".

Ese fue otro de los temas que abordó, hasta qué punto la confianza le permitió ir al máximo y conseguir el resultado deseado en el circuito de Marina Bay: "Sabemos que somos rápidos, así que no debemos excedernos, debemos hacer lo que hemos estado haciendo todo el fin de semana. Siempre es difícil, porque el coche se mueve, el asfalto está muy bacheado, es fácil cometer un error al frenar un metro más tarde y pagas el precio, pero mantuve la calma e hice lo que tenía que hacer".

