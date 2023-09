Alonso: "Si me dejas toda la noche dando vueltas, no la repito"

La clasificación del Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1 estuvo llena de sorpresas, sobre todo por la eliminación de los dos Red Bull durante la Q2, lo que abre las posibilidades de sus rivales para quitarles el invicto. Los Ferrari pudieron aprovechar esa debacle de los de Milton Keynes en la noche asiática después de hacer la pole position con su piloto madrileño, pero Aston Martin se quedó más atrás de lo esperado.

Los de Silverstone primero vieron cómo Lance Stroll destrozaba su coche en los primeros compases de la sesión que decidiría las posiciones de parrilla, y después tan solo lograron alcanzar la séptima plaza con Fernando Alonso, por detrás incluso de Kevin Magnussen. Sin embargo, el español se mostró bastante contento por su giro, y aseguró que no podría rebajar ese registro si hubiera seguido toda la noche sobre el asfalto.

Nada más bajarse de su AMR23, dijo: "Quizá he sacado un poco más [de lo que tenía el coche]. La verdad es que hemos sufrido hoy, en la FP3 no estábamos cómodos, hicimos algunos cambios para la clasificación y todo mejoró, pero estoy muy contento con la vuelta, acabo de ver al ingeniero y le he dicho, 'si me dejas toda la noche dando vueltas, no la repito', así que la posición es la que es, hay que aceptarla".

"No estamos tan fuertes como otros equipos, pero la verdad es que estoy muy contento con mi giro, tengo ganas de empezar mañana y ver lo que podemos hacer", comentó a los micrófonos de DAZN. "Red Bull parece que este fin de semana es donde va a cojear, y donde nosotros no vamos a pescar después de estar todo el año detrás de ellos. La única carrera en la que fallan, nosotros no estamos ahí para aprovecharlo, que es lo que dije muchas veces, que había que estar ahí, y coincide que en este fin de semana no estamos".

"Esto es como el Tour de Francia, no es una carrera, sino que son 22, lo estamos haciendo bien toda la temporada", continuó el dos veces campeón del mundo. "Tenemos a Hamilton por delante en la parrilla, que está justo por detrás en el campeonato, así que ese es mi objetivo prioritario, cubrirle e intentar quedar por delante de él, y si lo hacemos, tratar de no perder muchos puntos".

Galería: las mejores imágenes de Fernando Alonso en el Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1

