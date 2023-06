Sainz quiere más pese a ser 2º: "No estamos donde queremos"

La clasificación del Gran Premio de España 2023 de Fórmula 1 parecía ser el coto de caza privado para Max Verstappen y Red Bull, quienes dominaron desde el inicio del fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Sin embargo, la sesión fue todo un caos debido a la lluvia del principio que cambió el desarrollo del resto de la jornada, una llena de sorpresas.

La primera llegó de la mano de Charles Leclerc, que se quedó eliminado a las primeras de cambio en la Q1, mientras que en la siguiente ronda, dos de los favoritos a estar al menos en el podio, George Russell y Sergio Pérez, tampoco pasaron el corte. Eso dejó a Carlos Sainz con la posibilidad de firmar un buen resultado, cosa que hizo tras un gran giro que le permitió ser segundo en la parrilla de salida del domingo.

El español corre en casa, por lo que sintió el calor de las gradas para darle esa motivación adicional en el importante sábado: "Lo necesitaba porque estaba muy apretado. Hoy las condiciones eran muy, muy complicadas, e incluso pasar la Q1 y Q2 sin ningún problema y hacer una buena vuelta con un solo juego [de neumáticos] en la Q3 hizo que probablemente fuera de las clasificaciones más complicadas que he tenido aquí en Barcelona".

"No obstante, lo hicimos y creo que estamos en la mejor posición posible de cara a mañana. Ahora podemos centrarnos en intentar conseguir ese podio mañana", continuó el madrileño del Cavallino Rampante antes de explicar cómo fue su giro. "Fue muy buena, sentí que estaba pilotando muy bien, siempre hay una décima aquí y otra allá, pero yo estaba apretando".

"No dejé nada sobre la mesa, he ido a tope. Estaba muy apretado, incluso con McLaren, con Alpine, con Mercedes, Aston Martin, etc., todos estábamos en el mismo grupo este fin de semana, así que creo que ser segundos es lo más lejos que podía llegar, y ese 12.7 es una vuelta bastante buena", comentó Carlos Sainz.

El de Ferrari aseguró que extrajo todo lo que pudo del SF-23, aunque mira a los problemas heredados del monoplaza de la pasada campaña: "He sentido que hemos extraído el máximo del coche, ciñéndonos a las mejoras para encontrar ese punto 'dulce' del coche. Hemos tenidos unas sesiones más complicadas y otras menos, pero se trataba de hacerlo bien, aunque no estamos donde queremos, todavía queda una gran diferencia respecto a Max [Verstappen], solo hay que mirar esa segunda vuelta".

"Es un primer paso, y estamos centrados en entender este coche", dijo. "No sé qué le ha pasado a Charles [Leclerc], pero parece que es la misma historia del año pasado, hay una ventana muy pequeña, con un coche muy complicado de pilotar, y cuando las condiciones se complican, puede caer la moneda hacia un lado u otro, es una línea muy fina".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!