Sainz explica su maniobra para continuar tras su accidente en China

La jornada del sábado en el Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1 fue una montaña rusa de emociones debido al nuevo formato en el que hubo una carrera al sprint por la mañana y más tarde la clasificación que decide las posiciones para la parrilla de la cita principal del domingo. Fue en esa segunda sesión donde Carlos Sainz sufrió más de lo esperado y se tuvo que conformar con ser séptimo tras provocar una bandera roja.

El español incluso pudo haber quedado peor de no ser por la rápida actuación de sus mecánicos reparando el SF-24 después de hacer un trompo en la Q2, justo en un momento en el que estaba en la zona de eliminación. A pesar de ello y de perder el alerón delantero, consiguió reemprender la marcha para acabar esa ronda segundo, y tras bajarse de su monoplaza explicó cómo lo hizo posible para volver a la pista.

"Fue un buen susto, pero conseguí cambiar la dirección en la que me iba a chocar en el último momento, logré modificar el ángulo y eso me permitió no dañar la suspensión y el alerón", dijo a los micrófonos de DAZN F1. "Fue un buen susto, pero luego pude seguir y hacer una clasificación decente. El coche estaba bien, como he dicho, en cuanto vi que me iba al muro, cambié la dirección para impactar en el último momento, y pude chocar con un ángulo en el que no dañé mucho el monoplaza".

"Cometí un error, pasé por el interior de la curva demasiado fuerte, toqué la grava a la salida, pero, justo en el último momento, antes de golpear la barrera, conseguí girar la rueda un poco e impactar en un mejor ángulo de la dirección en la que iba", insistió. "Quizá salvó el día porque nos veíamos mal en un momento. Desde entonces, hice un muy fuerte progreso en Q2 para recuperarme, tener la confianza más o menos de vuelta, si se puede llamar así, y poner todo junto".

Sin embargo, no está siendo un fin de semana sencillo para la escudería de Maranello, y Carlos Sainz es consciente de que lo tendrá difícil el domingo: "No parecemos ir muy rápidos este fin de semana, es un circuito que nos está costando bastante. Ser séptimos hace bastante que no lo hacíamos, así que hay que trabajar, pero no va a ser fácil, espero que en carrera vayamos mejor que a una vuelta".

