Sainz: "Cuando vas a por la pole position, estas cosas pasan"

El piloto español estuvo por detrás de los dos Red Bull y de su compañero durante todo el fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán 2022 de Fórmula 1, por lo que parecía muy difícil que pudiese pelear por la pole position en la definitiva clasificación del sábado.

Carlos Sainz acabó en la cuarta posición en los últimos entrenamientos libres de la mañana en Bakú, a más de cuatro décimas del mejor crono de Sergio Pérez, y el madrileño fue a contracorriente desde el inicio. Después de pasar sin mayores problemas a la ronda que decidiría las posiciones en la parrilla de la carrera, la Q3, sorprendió al registrar la mejor vuelta en el primer intento con neumáticos blandos, superando a Leclerc por unas pocas milésimas.

Sin embargo, el español aún debía rematar para cosechar la primera pole position de su trayectoria, y no pudo hacerlo debido a un error en el primer sector que lo dejó en la cuarta plaza, justo por detrás de los monoplazas de Milton Keynes y del poleman, su compañero de equipo.

"Una pena, estaba yendo bastante bien en toda la clasificación, fue un paso adelante respecto a los entrenamientos libres 3, y estaba en la lucha por la pole position", aseguró Sainz. "Buscando el límite, esa última décima del coche, me he equivocado en la curva 2, he sido demasiado agresivo con el acelerador, y eso es lo que hay cuando se busca ese máximo".

"Cuando vas a por la pole position, estas cosas pasan", explicó ante los micrófonos de DAZN F1 el piloto madrileño de la escudería más laureada de la historia. "Lo bueno es que he estado en toda la clasificación más cerca y en la lucha".

Cuando se le preguntó sobre la cita de mañana, Sainz aseguró que podrían estar peleando con los coches austriacos cara a cara: "Creo que estamos en la pelea y mañana Red Bull será difícil de batir con el ritmo que tienen en carrera, pero saliendo primeros se puede jugar con la estrategia, la salida y con los adelantamientos".

"Si hay un circuito en el que la posición de salida no importa tanto es aquí en Bakú, y creo que puede pasar cualquier cosa", afirmó el madrileño, que intentará convertirse en el primer piloto en ganar saliendo desde el cuarto lugar.

Durante los entrenamientos libres, Sainz tuvo muchos problemas con el porpoising, y al ponerle este tema sobre la mesa, dijo: "Sobre todo ayer, tuve un suelo que me provocaba muchísimo rebote y me machacaba la espalda, pero hoy ya lo hemos conseguido mejorar y todo iba un poco más calmado. Espero que de cara al futuro, estos coches dejen de hacer estas cosas, porque sino nos esperan años duros".