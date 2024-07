Russell hizo la pole tras pensar que caería "eliminado" en Silverstone

El británico temió quedar eliminado en la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña 2024 de Fórmula 1 antes de hacer la pole position, pero creía que su coche cada vez era más rápido en la Q3. Ambos pilotos de Mercedes tuvieron un breve coqueteo con la zona de peligro en las primeras fases en Silverstone, pero lograron meterse en la pelea por la primera plaza.

George Russell dijo que fue entonces cuando el rendimiento de su W15 se disparó, aunque admitió que fue la "mayor presión" que notó nunca en una clasificación, porque su confianza se esfumó al inicio. No obstante, lideró la sesión, mientras que su compañero, Lewis Hamilton se quedó muy cerca: "Es una se las mejores sensaciones que he tenido nunca un sábado por la tarde, el coche era una locura cuando fuimos a la Q3, cobró vida".

"Fue una de las mejores sensaciones que he tenido pilotando en este circuito, cruzar la línea de meta con mi nombre en primera posición", dijo. "Y luego, con el doblete, ni siquiera podíamos haber soñado con eso después de las tres o primeras carreras [del año]. En la Q3 nos pusimos las pilas, porque la Q1 y la Q2 fueron muy, muy difíciles, noté que estaba a punto de caer eliminado en varios momentos, la pista mejoraba en cada vuelta, y quizá entrar en la Q3 fue la mayor presión que he sentido nunca".

"Durante toda la Q1 y Q2 me sentí como si hubiera estado a punto de quedarme fuera en cada ocasión", reconoció. "No estaba muy confiado conmigo mismo, pero en cuanto pasé por las primeras curvas en la Q3 me sentí bien y conseguí hacer las vueltas".

George Russell fue más lento en el primer sector del giro de su pole position, pero señaló el punto en el que empezó a mejorar, y añadió que, aunque Mercedes esperaba perder "una o dos décimas" con respecto a Lando Norris y Max Verstappen, el tiempo dejaba dudas sobre lo que ocurrirá el domingo: "De la sexta a la novena curva gané mucho".

"En la seis y siete fue muy bien, un gran viento allí, así que frené muy tarde, y solo podía llevar la velocidad a través de los giros, pero el coche iba sobre raíles, tenía mucha confianza en él", explicó. "Siendo realistas, sabemos que estamos a una o dos décimas de Lando [Norris] y Max [Verstappen], pero creo que tenemos una buena pelea entre manos".

"El tiempo va a jugar un papel muy importante, ha estado lloviendo y secándose durante los dos últimos días. Mañana está previsto que llueva un poco, así que nos espera otra carrera al estilo de Montreal", sentenció.

