Pérez: "Hoy la he cagado, mañana será un nuevo día"

Los rumores apuntan a una salida de Sergio Pérez del equipo Red Bull por su bajo rendimiento en la temporada 2024 de Fórmula 1, a pesar de que firmó la renovación hace no demasiado. Aunque esas conversaciones que se producen en el paddock provocan un entorno lleno de presión para el mexicano, aseguró que su objetivo principal es volver al estado de forma que le permitió extender su contrato en Milton Keynes.

Sin embargo, actuaciones como la de la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña no ayudan, ya que se quedó atrapado en la grava y certificó su eliminación en la Q1, un resultado muy diferente al de su compañero, Max Verstappen, que también tuvo una salida de pista en la misma curva, pero logró finalizar cuarto el día.

El incidente de Sergio Pérez: Fórmula 1 Vídeo: Pérez vuelve a caer en Q1 en Silverstone tras un error propio

Al atender a los medios de comunicación, las preguntas eran evidentes, y cuando le cuestionaron sobre si sentía presión, respondió: "No, no, no. Estoy totalmente centrado en mi trabajo, estoy totalmente centrado en sacar el rendimiento de mí mismo, la forma que sé donde puedo estar, ayer tuvimos un día muy positivo, todo apuntaba en la dirección correcta, así que, cabeza abajo, es cuestión de tiempo que demos la vuelta a esta situación".

"Como he dicho, estoy totalmente comprometido con el equipo y con mi carrera. Tengo un contrato con el equipo y le daré la vuelta a la situación", señaló. "No es algo que me distraiga ni nada por el estilo, es algo que está hecho, solo quiero volver a mi forma, y centrarme en las cosas importantes".

En el instante en el que se le puso sobre la mesa cómo el neerlandés sí que pudo escapar de esa zona sin quedarse atrapado, Sergio Pérez fue crítico consigo mismo: "Parecía estar bastante mojado en la entrada, y en la línea blanca estaba bastante resbaladizo. Desafortunadamente, fui el primero en pasar por esa curva con el neumático de seco".

"Tenía los neumáticos fríos, así que todo combinado fue el resultado [de la salida de pista]. Algunas personas se salieron quizá veinte minutos después, estaba claro que era una curva complicada, pero, en cualquier caso, he levantado la mano, porque hoy la he cagado, y mañana será un nuevo día", continuó. "Mientras intentaba calentar los neumáticos al entrar en la curva, cuando reduje de marcha, perdí la parte trasera de forma bastante fuerte y me salí de la pista".

"Con las ruedas frías, y como había agua estancada fuera de la trazada, acabé yendo a la grava, no pude parar el coche, me fue recto, por lo que fue un incidente muy desafortunado", sentenció.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!