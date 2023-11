Pérez aclara por qué no volvió a salir en Q2 y fue eliminado en Las Vegas F1

Una de las mayores sorpresas durante la primera clasificación en el nuevo circuito del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1 fue la eliminación de Sergio Pérez en la Q2 después de que el mexicano, junto con su equipo, decidiera no estar en pista cuando cayó la bandera a cuadros. Eso obligará al mexicano a partir desde la undécima plaza, una más arriba de la que terminó después de beneficiarse de la sanción de Carlos Sainz.

Muchos se preguntaban si fue una decisión propia o de Red Bull, y el de Guadalajara lo aclaró cuando se bajó del monoplaza: "No, teníamos una estrategia antes de la clasificación con el equipo. Obviamente, no conocemos el lugar y pensábamos en cuál sería el mejor plan para seguir, pero después de eso, es fácil decir que nos equivocamos".

"Tendríamos suerte si hubiéramos pasado con esa vuelta porque en la Q2 acabamos la sesión un poco pronto, y había una evolución de la pista, pero ya estábamos en boxes", comentó con bastante decepción, aunque reconoció que le faltaba algo más. "He visto que no teníamos las últimas décimas hoy, así que estábamos fuera de posición ahí fuera. Como ya he dicho, es un sitio nuevo para todos nosotros, y no lo esperábamos, pero es lo que hay".

Sergio Pérez estaba preocupado por cómo le fue en la noche del viernes al sábado en Las Vegas, aunque indicó que no debería estar en esa zona cuando se apaguen los semáforos en la carrera: "Creo que potencialmente podríamos estar muy arriba, así que deberemos estar atentos a muchas cosas mañana, y veremos lo que podemos hacer. Pienso que deberíamos tener un ritmo de carrera más rápido que en la clasificación, y espero que eso nos lleve hacia delante, no hay el mejor agarre aquí, va a ser muy interesante mañana, van a pasar cosas".

