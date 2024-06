Pérez: "La diferencia con Max ha sido demasiado grande"

La clasificación del Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1 nos dejó la sorpresa de Lando Norris en la pole position, quien aventajó en apenas unas milésimas a Max Verstappen, pero el neerlandés estuvo solo en esa batalla por la primera posición, porque Sergio Pérez se tuvo que conformar con una octava posición que se convertirá en la undécima por la sanción que arrastraba del Gran Premio de Canadá.

Una vez que se bajó de su coche, el mexicano dio sus sensaciones y aseguró que estaba encontrando "luz al salir del túnel", pero no rindió en la vuelta definitiva de la Q3: "Creo que estábamos encontrando la luz al salir del túnel. Por desgracia, mi sector final en la Q3 fue demasiado pobre, perdí demasiado en comparación conmigo mismo".

"Creo que podríamos haber estado mucho más cerca, solo teníamos un monoplaza, así que las cosas se complicaron un poco. El viento cambió un poco, pero en general, pienso que hemos estado un poco demasiado lejos este fin de semana", continuó. "Hemos estado persiguiendo el equilibrio, pero siento que hemos dado algunos buenos pasos, lo que me ha hecho sentir un poco más cómodo".

"Los márgenes son tan pequeños, necesitaba la progresión y no la tuve a lo largo del fin de semana, así que trabajaremos en ello, y espero que mañana tengamos un buen coche de carreras", explicó Sergio Pérez. "Tenemos que trabajar mucho en eso también, así que hemos comprometido un poco la clasificación para tener una buena degradación de los neumáticos".

El de Red Bull fue sincero por no conseguir un buen, y cree que la distancia con respecto a su compañero fue demasiado grande. En el momento en el que se le preguntó si las complicaciones de 2023 se repetían, respondió: "Creo que aquí ha sido mucho más difícil que el año pasado, porque en el pasado se debió a las condiciones. Estaba húmedo y me salí en la Q2, pienso que hoy ha sido más una limitación de equilibrio con la que he sufrido, y la diferencia con Max [Verstappen] ha sido demasiado grande durante el fin de semana, así que tenemos trabajo que hacer en ese sentido".

"La correlación a veces puede ser buena, a veces no. Creo que los problemas con los neumáticos también han sido un poco importante, por lo que ha sido bastante difícil tomar una dirección durante el fin de semana, pero creo que estamos llegando, y espero que mañana seamos capaces de mostrar un buen ritmo de carrera, pasar página rápidamente", sentenció.

