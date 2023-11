Pérez considera "frustrante" confiar en la FIA por los límites de pista

El mexicano quería cerrar con un buen sabor de boca las sesiones de clasificación de la temporada 2023 de Fórmula 1, pero como ya ha pasado con anterioridad a lo largo del año, los límites de pista fueron protagonistas. En el momento decisivo de la Q3, Sergio Pérez vio cómo la FIA le eliminó el registro que lo colocaba quinto por exceder la línea blanca, y tendrá que arrancar noveno en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El de Guadalajara habló sobre lo sucedido y aseguró sentirse "frustrado" al tener que "confiar" en los comisarios de la federación internacional para respetar los límites del trazado: "Como siempre, sobre todo cuando está tan cerca [el límite de la pista] y tienes que confiar en los comisarios. Es lo que hay ahora, pero espero de verdad, que durante el invierno, podamos encontrar una solución mejor para los pilotos".

"Y también para la gente en casa, porque nos confunde a todos, y no creo que se vea bien, terminando la clasificación, tener a escuderías que están discutiendo por la tarde para tratar de sacar sanciones sobre los demás", continuó. "Así que creo que tenemos trabajo por delante para intentar encontrar una solución mejor para los límites de la pista".

No obstante, en el momento en el que se le preguntó si podía aportar algo al tener tantos circuitos diferentes, respondió:"A ver, no tengo ni idea, deberían estar trabajando en una solución mejor que la que tenemos ahora, y trabajando en los circuitos. Creo que nos creamos estos problemas solo con cómo son las pistas".

En cuanto a cómo le fue el último gran premio del año al de Red Bull, explicó que estaba siendo difícil, y que cometió errores en momentos puntuales de sus vueltas en la clasificación: "Ha sido un poco difícil, sobre todo tuve una Q1 y Q2 muy fuertes, pero luego en la Q3 con un solo juego de neumáticos, cometí un error al entrar en la curva 6, y me pasé un poco en la curva 1".

"La vuelta no fue muy limpia, no ha sido muy limpia. He perdido unas décimas en la curva 6, pero, por desgracia, es lo que hay, ahora a esperar a mañana", sentenció el subcampeón del mundo en el circuito de Yas Marina.

