Hamilton, muy pesimista con Mercedes: "Simplemente somos lentos"

La clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1 estuvo llena de acción debido a la lluvia que cayó instantes antes de que el semáforo se pusiera en verde al final del pitlane. En esa complicada sesión, el equipo Mercedes vio a uno de sus pilotos cayendo en la Q2, a Lewis Hamilton, cosa que no sucedía desde el pasado Gran Premio de Miami en el mes de mayo.

El siete veces campeón del mundo no pudo pelear por una mejor posición para la parrilla de salida de la carrera en el circuito de Zandvoort después de encontrarse con Yuki Tsunoda en uno de sus intentos, aunque el británico aseguró que eso "no marcó ninguna diferencia". Sin embargo, su retrasado lugar es muy diferente al tercero que cosechó George Russell con el mismo monoplaza, con el que deberá sumar si quiere mantenerse en la pelea por el podio en la clasificación general contra Fernando Alonso.

Cuando se le preguntó al más veterano de la dupla de los de Brackley sobre cómo le fue en la sesión de clasificación, Lewis Hamilton dijo: "No fue difícil de juzgar. Obviamente, había mucha gente en el camino, pero en general fue lento, simplemente somos lentos ahí fuera. No sé [lo que se necesita], estoy probablemente muy lejos de lo suficiente para un podio".

Sobre ese momento de tensión que tuvo con el japonés de AlphaTauri, el heptacampeón le quitó importancia: "No marcó ninguna diferencia. Fue como algunos de los otros que se interpusieron y pararon en las vueltas anteriores, Tsunoda se interpuso un poco, pero no me hizo perder tiempo, hoy simplemente he ido lento".

Las condiciones cambiantes de la pista pudieron influir en el rendimiento del de Mercedes, aunque Lewis Hamilton dudaba ante los medios de comunicación: "La verdad es que no lo sé, sinceramente, el coche no se sentía muy bien después de lo segundos entrenamientos libres. Lo notaba muy bien en la primera práctica, y no he tenido esa sensación desde entonces, así que no estoy muy seguro de lo que es".

El inglés insistió en que estaba muy lejos de lograr un podio que le ayude a mantenerse en la pelea contra el asturiano de Aston Martin, y afirmó de manera categórica que no se sentía confiado para el domingo. Además, cuando se le cuestionó si quería agua para la carrera, dijo: "Es solo que el coche ha sido difícil, intentaré convertir lo negativo de hoy en positivo mañana".

Galería: las mejores imágenes del sábado en el Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1

