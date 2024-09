Sainz: "Estamos en una buena posición para luchar por podio o victoria"

La clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1 deparó muchas sorpresas, como la eliminación de Lando Norris en la Q1 o el pase a la Q3 de Franco Colapinto en solo su segundo fin de semana en la categoría, pero parece que los que eran favoritos cumplieron con las expectativas y Charles Leclerc se hizo con la pole position, mientras que su compañero, Carlos Sainz, terminó en tercer lugar, con Oscar Piastri por delante.

El español partirá desde la segunda fila en el circuito callejero de Bakú, y con un monoplaza capaz de luchar por todo, es probable que opte a cosas importantes. Sin embargo, el sábado se quedó a más de cuatro décimas del monegasco, por lo que se podría pensar que está un paso por detrás y que su principal objetivo es entrar en el podio y contener los ataques de otros rivales como Sergio Pérez, que estará a su lado en la parrilla.

En el momento en el que se bajó del monoplaza, el madrileño compartió sus sensaciones, y aunque reconoció que era un trazado que le iba algo peor históricamente, vio el lado positivo: "Hemos tenido un día sólido, de calidad, sólido en general con los dos coches, y creo que nos hemos colocado en una muy buena posición para mañana".

"Nunca he estado al 100% aquí en mi trayectoria, es una pista que me suele costar un poco, así que ser tercero es una buena plaza para mañana, además, mi ritmo de carrera de ayer parecía fuerte, así que todo está por decidir", dijo, antes de indicar a DAZN F1, que no era un mal lugar teniendo en cuenta que su compañero tenía algo más en este sitio.

"Estoy relativamente contento, obviamente no me gusta estar tercero, a tres o cuatro décimas de la pole position, pero, por otro lado, es un circuito que se me ha dado mal en el pasado, siempre me ha costado mucho, y si a eso le sumas que es el favorito de Charles [Leclerc], que se nota, ser tercero no es una mala posición", explicó. "En carrera suelo ir un poco más rápido, algo más cómodo cuando tengo ritmo, así que estamos en una buena posición para luchar por el podio o la victoria".

Uno de los principales factores que decidieron la clasificación fue el desarrollo y evolución del asfalto, algo bastante complicado de gestionar: "La pista se hacía más rápida, y cada vez teníamos más agarre a medida se enfriaba y el sol se ponía, así que se trataba de adaptarme. Encontré algo en la Q3 que me dio un poco más de confianza, aunque quizá no fue la mejor vuelta en la Q3, pero al menos encontré algo que me permitió estar entre los tres primeros, que es una posición buena para mañana".

24

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!