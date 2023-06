Aston Martin F1 tenía ritmo para ser segundo sin los daños de Alonso

El equipo Aston Martin tenía las esperanzas puestas en el Circuit de Barcelona-Catalunya para poder sacar un buen resultado debido a las características del trazado, pero la jornada del sábado no fue como esperaban debido a que Fernando Alonso tan solo consiguió la novena posición en la parrilla de salida, mientras que Lance Stroll fue sexto.

Una de las razones por las que los de Silverstone no cosecharon un buen lugar para la salida se debió a que el asturiano encontró bastante problemas durante la sesión, en gran parte provocados por la excursión por la grava que protagonizó cuando se preparaba para su giro lanzado en la Q1. El dos veces campeón del mundo entró demasiado optimista en la nueva última curva y no tuvo otra opción que irse por la escapatoria, dañando así el suelo del AMR23.

Sobre lo que ocurrió y en lo que afectó a Fernando Alonso, el director de la escudería, Mike Krack, dijo: "Hemos hecho lo mejor que hemos podido para poder repararlo, pero obviamente en ese espacio de tiempo [entre las rondas de la clasificación] porque tienes que volver a salir y la pista se secaba. Debes tener todas las piezas en su lugar, y es complicado, así que hemos intentado limitar los daños desde ese momento".

"De todos modos, ha sido una buena clasificación, con ambos coches en la Q3, porque algunos de nuestros rivales no lo han hecho", explicó el luxemburgués en los micrófonos de DAZN. "En estas condiciones no es un mal resultado, para nada, aunque es difícil de decir ahora [si hubiéramos podido estar en la primera línea de la parrilla], creo que teníamos el ritmo para hacerlo, y más cuando Sergio [Pérez] ya no estaba".

Cuando se le preguntó si eso generaría algún problema para el domingo y si Aston Martin podrá repararlo si incurrir en una penalización por el parc fermé, Mike Krack, aseguró: "Si tienes daños, se puede reemplazar, y tenemos confianza en poder hacerlo para mañana. Empezando ahí, no deberíamos hablar de podio, aunque la meteorología es incierta, tenemos un coche fuerte, igual que los pilotos, así que cualquier cosa es posible, lucharemos por ello, pero predecirlo es complicado".

