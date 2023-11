Alonso se queda con "los podios y sentirme competitivo" en 2023

La última carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1 sigue siendo de vital importancia para el próximo curso, puesto que todavía hay muchas cosas en juego, como la cuarta posición en el mundial de pilotos. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lando Norris y Charles Leclerc tienen opciones para conseguir ese lugar de honor, aunque el asturiano reconoció tras la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi que eso no le importaba demasiado.

El español consiguió una séptima plaza en la jornada del sábado, pero como quiso insistir, su objetivo principal era ayudar a Aston Martin a terminar por delante de McLaren. La desventaja es de once puntos, y aunque parece complicado, lo intentará por lo que significaría para su equipo.

Hablando con los micrófonos de DAZN F1, el dos veces campeón del mundo aseguró que tenía "miedo" de que sus rivales le superaran, aunque de poco le servía terminar cuarto de manera individual: "Creo que vamos a hacer lo que podamos y divertirnos, pero creo que con la cabeza en otra cosa que no sea la clasificación".

"[El año] Lo voy a cerrar estupendamente, voy a pensar que voy a acabar séptimo en pilotos y que mañana me van a adelantar Norris y Leclerc, y si hay alguna mejora en eso, bien, pero cambia poco", explicó el ovetense. "No voy a recordar 2023 por la posición en el campeonato, sino la llegada a Aston Martin, los podios y sentirme competitivo".

"En constructores sí que es importante porque hay dinero en juego, pero en pilotos, no importa", comentó Fernando Alonso antes de dar su punto de vista a cómo le fue el día en el circuito de Yas Marina. "Mañana, salir séptimos, es mejor de lo esperado. No me lo esperaba porque en la FP3 sufrimos un poco más de lo esperado, hicimos algunos cambios por la noche porque la FP2, como dije, fue muy corta, y teníamos preocupaciones".

"Éramos 14º y 15º esta mañana [con Lance Stroll], y luego en la Q1, en el primer intento, creo que estaba 15º, entonces pensaba que iba a ser un sábado difícil, pero fuimos progresando junto a la pista y hemos encontrado agarre cada vez que salíamos", continuó. "Creo que Ferrari saldrá [de la carrera] otra vez en top 3 con Leclerc, es un coche tremendamente superior a nosotros en estos momentos, y luego, Lando [Norris] sale delante de mí, los McLaren están yendo muy rápido".

"Creo que voy a perder la posición en [el mundial] de pilotos con Lando también, pero lo que más nos interesa es constructores", expresó el de Aston Martin. "Los McLaren salen delante de nosotros, terceros y quintos, y si hay una carrera normal, no tenemos nada que hacer, pero si es una loca, con algún Safety Car, o si hay algún golpe de suerte, lo intentaremos en constructores. Sin embargo, en pilotos, tengo miedo de Norris y de Leclerc, que no sé a cuántos puntos está pero puede hacer podio".

