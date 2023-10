Sainz analizará por qué solo Ferrari optó por los blandos en Austin

La carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1 fue toda una apuesta para Carlos Sainz, puesto que el piloto español fue el único de toda la parrilla en comenzar la cita con el neumático blando. Eso le benefició al principio, en donde ganó algunas posiciones, hasta escalar hasta el cuarto puesto, pero pronto se vio cómo esa goma no era la mejor en el trazado norteamericano.

El madrileño, una vez que llegó la degradación de su compuesto, fue cayendo en la clasificación hasta ocupar la sexta plaza, aunque protagonizó una buena lucha contra Lando Norris, quien incluso se sorprendió que su antiguo compañero acabara ahí. Una vez que se bajó del SF-23, el de los de Maranello compartió sus sensaciones, en las que insistió en que está perfeccionando sus dotes de defensa.

"A por todas, media vuelta, después fue defendiendo y mirando por los retrovisores durante toda la carrera", dijo a los micrófonos de DAZN F1 cuando se le propuso que resumiera su prueba al sprint. "Creía en un momento que me iba a ir muy para atrás, pero al final he podido aguantar la posición con Russell, y eso es algo que hay que analizar, porque luego hemos sido el único equipo que ha visto que la rueda blanda podía ser medio decente y, evidentemente, no lo ha sido".

"Es algo que analizar y ver ahí, y veremos mañana. Ahora hay que centrarse en ver qué podemos hacer mañana con la estrategia y los neumáticos, porque tenemos muchas ruedas nuevas, así que de cara al domingo, debería ser bueno y positivo", explicó Carlos Sainz, quien quiere ver lo que ocurre con su monoplaza al no estudiar como deberían los neumáticos en los fines de semana con el formato al sprint.

El español, continuó comentando lo que han de hacer y en lo que fallaron en el circuito de Austin: "Para mí, más que nada [se trata] de ver por qué pensábamos con la [goma] blanda iba a ser la buena. Antes de esos fines de semana al sprint, hemos de ver con tandas cuál iba a ser el mejor neumático, lo que a lo mejor no hemos hecho hoy".

Su carrera al sprint en suelo estadounidense pudo recordar algo a lo que hizo en su victoria en el Gran Premio de Singapur, en donde se defendió como pudo: "Llevo defendiendo todo el año, así que voy cogiendo práctica. En carrera no hago otra cosa que defender con este coche, por lo que al final vas cogiendo práctica y perfeccionando tu técnica de defensa".

Galería: las imágenes del sábado al sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1

