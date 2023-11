Verstappen bromea con Leclerc y su famoso vídeo del "incidente"

Por decimoctava vez esta temporada, Max Verstappen consiguió la victoria, y lo hizo después de reponerse a una sanción de cinco segundos por empujar a Charles Leclerc fuera de la pista en la salida del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1. El piloto neerlandés cayó varias posiciones tras cumplir con ese castigo en su primera detención en boxes, pero su fuerte ritmo le hizo escalar hasta adelantar al monegasco en la parte final de la carrera nocturna.

Al salir victorioso, el tres veces campeón del mundo estaba de muy buen humor, e incluso rememoró el famoso vídeo de niños en el que ambos explicaban cómo fue un toque en una carrera de karting: "Por supuesto que tuvimos ese momento [de lucha], pero le expliqué a Charles [Leclerc] lo que pasó. Hablamos de eso de forma más o menos automática, en realidad desde nuestros años en el karting".

"También es divertido, sobre todo cuando hemos hecho una gran carrera juntos. Siempre hay algo de lo que hablar", dijo el neerlandés antes de que el monegasco le interrumpiera para añadir un toque de humor. "Es cierto, ¡aunque nuestras conversaciones en karting eran a menudo un poco más acaloradas!".

Regresando a lo que fue el incidente de la arrancada en el que los comisarios le impusieron los cinco segundos de castigo, Max Verstappen comentó que tuvo una buena reacción, pero el aceite que cubría el asfalto provocó el caos: "La salida fue buena, aunque había una especie de mancha de aceite delante de mi lugar de salida. Eso fue debido a los coches históricos utilizados para el desfile de pilotos".

"Deberemos tenerlo en cuenta en el futuro porque es una pena que ocurra algo así, tuve que cambiar un poco el planteamiento de la salida, aunque salí bien. Luego frenamos los dos bastante tarde para defender el puesto, solo que, por supuesto, yo iba por el interior en la parte sucia", explicó el holandés. "En cuanto te sales un poco de la trazada ideal en este circuito, hay muy poco agarre".

"Estaba bloqueado, pero simplemente no tenía agarre. No quería llevar a Charles fuera de la pista, pero no pude frenar a tiempo y seguí derrapando con las cuatro ruedas y, como resultado, ambos nos fuimos de largo", afirmó el de Red Bull, quien al principio no aceptaba su penalización, pero después cambió de opinión.

"En ese momento, por supuesto, todavía estás lleno de adrenalina. En aquel instante no estaba contento con la sanción, pero mirando atrás, después de todo, fue la decisión correcta", reconoció el tricampeón del mundo. "Después, esos cinco segundos de penalización me hicieron más difícil volver a estar delante".

Lee las declaraciones de Charles Leclerc en Las Vegas: Fórmula 1 Leclerc: "Max me ha sacado fuera y he tenido mala suerte con el SC"

Galería: las imágenes de la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2023 de Fórmula 1

Logan Sargeant, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, mientras Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, hace un trompo en la salida. 1 - 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, hace un trompo y contacta con Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, mientras Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, evitan el incidente en la salida. 2 - 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, hace un trompo y colisiona con Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, mientras Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, intentan evitar el incidente. 3 - 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, por delante de George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 4 - 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los comisarios y el coche médico junto al coche accidentado de Lando Norris, McLaren MCL60 5 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Los comisarios y el coche médico con el coche accidentado de Lando Norris, McLaren MCL60 6 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 7 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 8 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 9 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 10 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 11 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523 12 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45 13 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523 14 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 15 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 16 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 17 - 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 18 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 19 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 20 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Oscar Piastri, McLaren MCL60 21 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 22 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 23 - 28 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 24 - 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 25 - 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, por delante de George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 26 - 28 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, por delante de George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 27 - 28 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, por delante de George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, el resto de la parrilla en la salida. 28 - 28 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!