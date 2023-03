Verstappen, descontento: "No estoy aquí para ser segundo"

Cargar el reproductor de audio

El piloto neerlandés dominó en todo momento el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1, tanto en los entrenamientos libres como en los primeros instantes de la clasificación. Sin embargo, un problema en el palier de su RB19 provocó que cayera eliminado en la Q2 y se viera obligado a salir desde muy atrás en la parrilla.

En la carrera, Max Verstappen remontó hasta llegar a la estela de su compañero, Sergio Pérez, quien había abierto un colchón de varios segundos respecto al holandés. El vigente campeón no se quería dar por vencido, y nada más adelantar a Fernando Alonso, puso su punto de mira en el de Guadalajara.

Tras una tensa radio en la que Checo y su ingeniero discutían sobre el ritmo de vuelta a seguir, finalmente se llevó la victoria, con lo que Max Verstappen se tuvo que conformar con la segunda plaza y el punto de la vuelta rápida que le mantiene en lo más alto de la clasificación general. No obstante, no estaba contento: "Este fin de semana, después de tres buenas sesiones de entrenamientos libres, tuve un problema en la calificación. Por supuesto, hoy remontamos bien, y todos en el equipo están contentos, pero personalmente, no lo estoy porque no estoy aquí para terminar segundo".

"Seguramente no porque trabajas duro, también en la fábrica, para llegar aquí bien preparado y asegurarte de que todo esté en orden", continuó. "Entonces, tienes que hacer una carrera de remontada, no me importa y eso me gusta, pero cuando luchas por el campeonato, especialmente cuando parece que está entre dos coche, al menos debes asegurarte de que ambos sean fiables".

Max Verstappen recordó varias veces el problema del palier que se rompió, y cree que eso pudo haberse repetido el domingo: "Fue más o menos el mismo problema que ayer, solo que afortunadamente, el eje de transmisión no se rompió, pero noté algunas vibraciones extrañas y también sentí algunas cosas raras con el equilibrio un par de veces".

¿Qué pasó con el palier de Max Verstappen?: ¿Qué es un palier, la pieza que se le pudo romper a Verstappen?

"El equipo no podía ver nada, pero estoy bastante seguro de que algo estaba pasando, a juzgar por el equilibrio. En cierto momento, simplemente comencé a calcular", indicó el neerlandés. "No se trata solo de ser rápido, sino también de ser fiable y no tener problemas, el primer fin de semana no transcurrió del todo bien porque el equilibrio cambió mucho desde las pruebas de invierno hasta la carrera [de Bahrein]".

