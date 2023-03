Sainz mira a las mejoras de Ferrari F1: "Sabemos cuándo llegarán"

Cargar el reproductor de audio

La carrera del Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1 no fue nada sencilla para Carlos Sainz, quien pese a confiar en el ritmo en tanda larga, no tuvo las armas para pelear por la victoria contra los todopoderosos Red Bull. El madrileño partió desde la cuarta plaza después del problema de Max Verstappen en la clasificación y la penalización de su compañero, Charles Leclerc, por cambiar componentes de su motor, y aunque iría al ataque, poco a poco fue cayendo.

En los primeros giros, el Mercedes de George Russell se mantenía por delante, dejando al español en una pelea con Lance Stroll que se saldó con una buena estrategia de los del Cavallino Rampante para superar al canadiense de Aston Martin, quien poco después abandonó por un problema de fiabilidad.

Eso provocó un coche de seguridad que reagrupó a todo el pelotón, dejando a Sainz muy retrasado porque ya había hecho su parada en boxes. De esa forma, se quedó en la sexta plaza, detrás de la dupla de británicos con los monoplazas de Brackley, aunque por delante del otro de los Ferrari. Sin muchos problemas, cruzó la línea de meta en ese lugar para un decepcionante fin de semana.

Cuando se le preguntó sobre dónde estaban los problemas de Ferrari, dijo: "Sabemos dónde está, ya lo identificamos en Bahrein. El caso es que el coche va exactamente igual que en el túnel de viento, así que sabemos dónde está la debilidad en las simulaciones, sabemos dónde desarrollar el coche, solo necesitamos tiempo".

"No podemos traer las mejoras mañana, pero estoy seguro de que este equipo es capaz de traerlas a principios de temporada, y eso podría cambiar por completo nuestra situación, así que [hay que] agachar la cabeza y trabajar duro", continuó el madrileño, al que se le puso sobre la mesa cuándo podrían dar un paso hacia delante.

"Es una buena pregunta. Ya sabemos más o menos cuándo va a llegar nuestro rendimiento, nuestra evolución, no puedo revelarlo ahora mismo, porque no sería lo correcto ni para mí ni para mi equipo, pero sabemos cuándo van a llegar", explicó Sainz. "Sabemos cuál es su objetivo, y sabemos que deben ayudar, porque, como he dicho, está claro [cuáles son] las debilidades que tenemos".

Ya sobre la carrera en Yeda, el español de Ferrari aseguró que el coche de seguridad no llegó en el mejor instante: "No ha sido en el mejor momento, porque estábamos fuera con los medios y le habíamos hecho un undercut a Stroll, además de que teníamos mejor ritmo que Charles [Leclerc]. Sufríamos mucho en el aire sucio detrás del Aston Martin, pero el resultado no habría cambiado".

"Ha sido una sorpresa, porque después del viernes, creía que podíamos ser mejores. Queda mucho trabajo que hacer, y vendrán actualizaciones para resolver nuestros puntos débiles", sentenció Carlos Sainz tras un domingo para el olvido del Cavallino Rampante.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!