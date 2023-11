Sainz reconoce no haber tenido un buen final de F1 2023 en Abu Dhabi

La última carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1 sería de vital importancia para los del Cavallino Rampante, puesto que se jugaban el subcampeonato de constructores contra Mercedes. Por ese motivo, Ferrari salió con una estrategia arriesgada con el piloto que tenían más atrás en la parrilla, Carlos Sainz, quien cayó en la Q1 a consecuencia del tráfico en la clasificación.

El español montó un neumático duro, a diferencia de la mayoría de sus rivales que iban con el medio, y pudo remontar tres plazas cuando se apagaron los semáforos. Sin embargo, ese plan no funcionó, y sumado a que en su segunda detención volvieron a poner la goma dura [obligando así a otro paso más por el pitlane por las reglas de la FIA en donde hay que poner al menos dos compuestos diferentes], se quedaron muy retrasados con respecto al resto.

El madrileño reconoció que fue un error, y que buscaron el milagro con el coche de seguridad parando al final para poner los medios, pero acabaron retirándose: "Lo que ha pasado es que, una vez que el primer stint no ha funcionado y estábamos fuera de los puntos, nuestra única opción era alcanzar un Safety Car, y nos hemos quedado a la deriva un poco a ver si salía para que nos ayudase, pero no ha sido así".

"No ha funcionado, hemos intentado algo que no ha pasado, hemos tratado de hacer algo para que tuviéramos suerte, pero cometimos un error en el que ha salido todo mal, el primer stint", comentó el Carlos Sainz a los micrófonos de DAZN F1. "No podemos hacer lo que hacen los demás, y hay que analizar el por qué, y una vez que perdimos el primer stint, ya no había mucho que hacer o por lo que luchar".

El de Ferrari analizó que ese es uno de los puntos débiles del equipo, y deben resolverlo, pero no ha sido un buen cierre de campaña perdiendo la cuarta plaza del mundial: "Este año, siempre que hemos hecho el primer stint con la goma dura, nos ha ido mal, y hoy nos ha vuelto a pasar, es algo que con nuestro coche nos pasa, no sé por qué".

El piloto español se quedó finalmente con la séptima posición y 200 puntos, aunque a tan solo seis de Charles Leclerc, que fue quinto, empatado con Fernando Alonso: "No ha sido un final de temporada bueno para mí, ya desde Las Vegas, estas dos últimas carreras no han salido como esperaba y como me hubiese gustado".

"La carrera la hemos perdido en el primer stint, con el neumático duro no he hecho el progreso y no nos ha aguantado lo que esperábamos para ir a una parada, por lo que hemos sufrido mucho con las ruedas", continuó antes de asegurar que pronto verá todo lo positivo que le deja este tercer año vestido de rojo.

"Hay muchas cosas positivas, que ahora mismo es difícil de pensar, porque han sido dos carreras duras para mí, no han salido como me hubiese gustado, así que es complicado ver lo positivo. No obstante, cuando me vaya a dormir y me despierte por la mañana de mejor humor, miraré las cosas positivas, que seguro que las hay", sentenció.

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 1 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 2 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, lucha con Kevin Magnussen, Haas VF-23, en la salida 3 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los pilotos ocupan sus puestos en la parrilla tras la vuelta de formación 4 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los pilotos dan la vuelta de formación antes de la salida 5 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, se preparan para perseguir al pelotón en la salida. 6 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 7 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 8 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 9 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 10 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 11 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523 12 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 13 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 14 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 15 - 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 16 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 17 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 18 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 19 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 20 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 21 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 22 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 23 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 lucha con Charles Leclerc, Ferrari SF-23 24 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 25 - 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 26 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43. 27 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 28 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 29 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 30 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes 31 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 32 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 33 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 34 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 35 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, hace una parada 36 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 37 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, en boxes 38 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, en boxes 39 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, hace una parada en boxes 40 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, sale de boxes tras una parada 41 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, hace una parada 42 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 43 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 44 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 45 - 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, lidera Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, y Pierre Gasly, Alpine A523. 46 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

