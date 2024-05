Russell, sobre su parada y Hamilton: "Perdí la posición porque sí"

La carrera del Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1 no fue la más destacada para el equipo Mercedes, que se quedó con la sexta y séptima posición en el circuito de Imola, con Lewis Hamilton por delante de George Russell. Sin embargo, no deberían haber sido los lugares en los que la dupla británica estaba en un inicio, ya que el conjunto de Brackley detuvo al más joven para una tardía parada y conseguir así la vuelta rápida y ese punto adicional.

El inglés tenía margen con respecto a Sergio Pérez para salir por delante y hacer ese giro, con la idea de que los coches volvieran a intercambiar sus plazas, cosa que no fue así. Por lo tanto, se le preguntó por lo que pasó: "Como piloto, quieres terminar en la mejor posición posible, y durante todo el fin de semana he estado por delante de mi compañero de equipo".

"Estuve delante toda la carrera, cómodamente. Entonces perdí la posición porque sí", afirmó George Russell. "Conseguimos el punto extra, pero como he dicho, no voy a hablar de ello esta noche, es una sexta posición, no es para un podio o una victoria. Creo que intentábamos presionar un poco a Sainz, y al final, creo que entramos en boxes demasiado pronto, comprometiendo un poco la carrera en mi lado del garaje, aunque como equipo, nos llevamos el punto adicional por la vuelta rápida".

Al director de Mercedes, Toto Wolff, también se le preguntó por lo que ocurrió en esa detención, y dijo: "No ha sido difícil. Creo que conseguir el punto por la vuelta rápida ha sido un poco bueno, los tiempos estaban bajando porque entramos pronto en boxes, y existía el riesgo de perder la posición unas vueltas más tarde a manos de Pérez".

"Superar a uno de los Red Bull en esas circunstancias era beneficioso, y la vida útil [de los neumáticos] en ese momento, en la vuelta 57, no era la mejor, así que por eso tomamos la decisión", sentenció el máximo responsable de los de Brackley.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!