Pérez aprieta la lucha con Verstappen: "Lo he mantenido bajo control"

La salida del Gran Premio de Azerbaiyán 2023 de Fórmula 1 no tuvo mucha emoción, puesto que la mayoría tuvo cuidado para no dañar su monoplaza, con un Charles Leclerc que conservaba el liderato con su Ferrari. Sin embargo, los todopoderosos Red Bull no tardaron en dar caza al monegasco cuando se pudo activar el DRS.

Tanto Max Verstappen primero, como Sergio Pérez después, volaron en la recta principal del circuito de Bakú para dejar atrás al del Cavallino Rampante. Tras eso, la carrera nos dejaría un cara a cara entre la dupla de los de las bebidas energéticas, que se acercaban con la mente puesta en las paradas en boxes para cambiar de neumáticos.

No obstante, cuando el neerlandés montó un juego de duros, Nyck de Vries provocó un Safety Car que permitió al mexicano colocarse en el liderato al perder menos tiempo en su paso por el pitlane. En la reanudación, el de Guadalajara abrió un pequeño colchón debido a que el vigente campeón del mundo tuvo que esquivar el obstáculo que representaba Charles Leclerc, que se coló entre ambos con las detenciones en el pitlane.

Finalmente, Sergio Pérez conservó la ventaja que le proporcionó el coche de seguridad para ganar por segunda vez en Bakú con Red Bull y meter presión en la clasificación del campeonato a Max Verstappen, quien está primero por solo unos puntos de diferencia.

"Creo que estuvimos muy cerca [respecto a Verstappen], hoy hemos ido al máximo, los dos hemos tocado el muro un par de veces. La forma en que Max me ha presionado durante toda la carrera ha sido muy dura, pero hemos conseguido mantenerlo bajo control".

"Hemos ido muy bien. Hemos conseguido mantenernos en el tren del DRS y hemos conseguido mantener la presión sobre Max", continuó el mexicano tras bajarse de su RB19. "Creo que tuvimos una mejor degradación en ese primer stint, tenía buena pinta. Ya se veía bien desde ese instante, y entonces salió el coche de seguridad y agrupó a todo el mundo, así que fue de nuevo fue otra carrera con los neumáticos duros".

Sobre su batalla con su compañero, a quien debe batir si quiere mantener vivas sus opciones por el título mundial y evitar el tricampeonato consecutivo del neerlandés en 2023, dijo: "[Fue] Realmente duro, tuve un poco de suerte especialmente con la parte delantera derecha que no se vino abajo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!