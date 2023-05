Sainz, decepcionado en Mónaco: "He sido víctima de la frustración"

El Gran Premio de Mónaco 2023 de Fórmula 1 no tuvo muchos sobresaltos en su inicio, puesto que todos los pilotos, a pesar de que eran conscientes de que es casi imposible adelantar en cualquier punto del trazado, fueron cautelosos en Sainte Devote. Por ese motivo, todo continuó como acabaron en la clasificación, con Max Verstappen liderando la carrera, seguido por Fernando Alonso y una pelea entre Esteban Ocon y Carlos Sainz.

El piloto español, beneficiado de la sanción de tres posiciones a su compañero Charles Leclerc, partió desde la cuarta plaza y ahí se quedó hasta el décimo giro, cuando intentó superar al francés en la chicane del túnel. Fue en ese instante cuando la prueba del madrileño cambió porque se tocó con el Alpine y rompió parte de su alerón delantero.

Tras un amago de parada en boxes para reparar su ala, el de Ferrari siguió sobre la pista, aunque los comisarios le enseñaron la bandera negra y blanca debido a su incidente con el galo. Sin embargo, no fue a mayores y siguió cuarto hasta que a unas 25 vueltas del final comenzó a llover.

Eso sirvió para que Carlos Sainz tratara de adelantar a Esteban Ocon, y lo intentó varias veces hasta que el de Alpine se detuvo en boxes para montar los neumáticos intermedios. Todo se ponía de cara para el madrileño, pero el agua comenzó a empapar el asfalto, con lo que entrar se convertía en una lotería que le salió mal a Ferrari, perdiendo muchas posiciones con el español, que cayó de la tercera a la octava plaza, en donde finalizó.

"Una pena, porque creo que el fin de semana hemos tenido buen ritmo. En la carrera iba cómodo y tirando para ir hacia delante, pero con las dos paradas, una igual demasiado pronto y otra demasiado tarde, es la lotería en Mónaco", dijo a los micrófonos de DAZN. "Tendremos que analizar lo que ha pasado y qué podíamos haber hecho mejor. Estaban las condiciones muy complicadas hoy, todo muy difícil".

Cuando se le preguntó sobre lo que pasó en sus detenciones en boxes, el español respondió: "Está claro que en la primera parada, cuando iba en una vuelta muy buena y había salvado el neumático duro, que había posibilidad de lluvia o bandera roja, me ha sorprendido que me llamaran, y quizá me he frustrado, no voy a engañar, y en la segunda parada hemos alargado una vuelta que no hacía falta".

"He sido víctima de la frustración, que no podíamos pasarle [a Esteban Ocon], y es así, hemos tirado el dado y no ha salido", comentó Carlos Sainz. "Mejor que pase este año, porque el coche no está donde queremos que esté, pero también es verdad que hay que seguir aprendiendo de esas situaciones de tensión y dudas que tenemos de vez en cuando, hay que seguir mejorando".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!