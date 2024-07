Leclerc, decepcionado con Ferrari F1 por acabar detrás de Mercedes

El piloto monegasco cree que Ferrari no puede estar satisfecho con su mejor resultado desde su victoria en el Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1, ya que su podio en el Gran Premio de Bélgica vino tras quedar por detrás de los Mercedes, aunque uno de ellos no cumplió con el peso mínimo y fue descalificado.

Los de Maranello comenzaron el año como los rivales más cercanos de Red Bull, pero, desde entonces, cayeron para estar por detrás de los alemanes y McLaren, con unas mejoras que no funcionaron en el Gran Premio de España. El equipo italiano trabajó duro para mejorar su rendimiento en curvas de alta velocidad como las de Spa-Francorchamps, incluso su piloto se sorprendió al heredar la pole position en la clasificación.

Lideró los primeros compases, pero después se quedó por detrás de Lewis Hamilton y Oscar Piastri, mientras que George Russell, antes de que acabara descalificado, le superó en la estrategia. Charles Leclerc dijo que fue "muy simple" lo que pasó: "No fuimos lo suficientemente rápidos. Noté que éramos el cuarto coche más veloz, McLaren y Red Bull fueron como se esperaba, pero Mercedes fue más rápido".

"En una carrera normal, con la pista seca, es muy difícil mantenerlos detrás en un trazado como este. Hicimos un buen trabajo para mantener a Max [Verstappen] y a Lando [Norris] detrás al final, pero cuarto [antes de lograr el podio], era lo máximo a lo que aspirábamos".

Cuando se le preguntó si su camino hacia el podio en Spa-Francorchamps era algo positivo, respondió: "No, porque si hubiera sido un Red Bull el que hubiera estado delante, entonces creo que habría sido un fin de semana positivo, pero ahora es un Mercedes, con el que pensábamos que estábamos a su altura, y nos sacan ventaja".

"Así que no considero este resultado positivo, creo que cuarto era lo que pensaba que sería el mejor resultado hoy, con dos McLaren delante y un Red Bull, pero, de nuevo, lo que no me hace estar tan contento es que tenemos dos Mercedes y un McLaren delante, y pensábamos que estábamos en igualdad con Mercedes, así que es peor de lo esperado".

Charles Leclerc también dijo que estaba sufriendo con el rebote del SF-24, algo que lleva sucediendo desde el Gran Premio de España, cuando bajaban el peso al reducir el combustible, pero que "no era una locura", además de asegurar: "Hubo más rebotes al final de la carrera, así que cuanto más estábamos apretando en la alta velocidad, más sufríamos, así que en la última tanda fue un poco más".

