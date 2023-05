Hamilton es un "jugador de equipo" y dejó pasar a Russell en Miami

El fin de semana del Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1 no comenzó de la mejor manera posible para Lewis Hamilton, quien cayó eliminado en la segunda ronda de la clasificación, por lo que se vio obligado a partir desde muy atrás en la parrilla. Eso provocó que su estrategia y domingo estuvieran comprometidos, con lo que su escudería se centró en el resultado de su compañero.

George Russell terminó en la cuarta plaza tras superar a Carlos Sainz, y aunque se quedó lejos de Fernando Alonso, la ayuda del heptcampeón le sirvió para sumar valiosos puntos en la lucha por la segunda posición de la clasificación de constructores. Por su parte, el más experimentado de la dupla se aprovechó para finalizar sexto, una posición que no se esperaba después de ver cómo rendía su W14 al inicio de la cita.

Cuando se bajó del monoplaza, el británico calificó la jornada del domingo como "buena", y se le preguntó sobre el momento en el que dejó marchar al otro monoplaza de Brackley para que fuera a por los Ferrari: "Ha sido un buen día, mucho mejor que el de ayer, ayer fue difícil en la clasificación, ser 13º no fue genial, obviamente, ya que hizo que toda la carrera fuera mucho, mucho más complicada para nosotros".

"Las primeras veinte vueltas fueron complejas porque estábamos en un tren de DRS, pero después pude empezar a recortar distancias", continuó Lewis Hamilton. "He disfrutado mucho luchando con todos los coches. Al final fue genial alcanzar al Alpine y adelantar al Ferrari. George y yo estábamos en una carrera diferente y, por supuesto, yo soy un jugador de equipo, y quiero que la escudería consiga el máximo de puntos, así que le dejé pasar".

Sobre si estaba satisfecho con su actuación en la gestión de los neumáticos, el inglés dijo que fue "muy gratificante", lo que le catapultó a la sexta posición al final de la cita en Miami: "Fue muy gratificante estar en esa posición. En la carrera sprint y en la última [de Azerbaiyán] estaba yendo hacia atrás, y era desmoralizante, pero fue genial tener ritmo y ver el progreso, saber que íbamos a estar luchando con la gente, además de que he hecho un par de adelantamientos geniales, que es para lo que vivo".

"La verdad es que me sentí muy bien, al ver a los Ferrari delante e irles alcanzando poco a poco, es realmente impresionante que sean tan rápidos a una sola vuelta, pero no sé qué estaba pasando en esa carrera", dijo Lewis Hamilton. "Creo que si me hubiera clasificado donde tenía que hacerlo, habría tenido una jornada mucho más fácil y tranquila, pero prefiero los días como este, en los que hay un poco de adversidad y tienes que juntarlo todo y cumplir".

