Norris, sorprendido por acabar delante de Verstappen en Bakú

El británico aseguró estar sorprendido por acabar por delante de Max Verstappen tras arrancar desde la parte trasera de la parrilla en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1, y que estaba contento de jugar "un pequeño papel" en la victoria de Oscar Piastri. Lando Norris cayó en la Q1 después de una polémica bandera amarilla que le obligó a abortar su vuelta, aunque escaló algunas posiciones después de las sanciones en el circuito de Bakú.

Con una estrategia alternativa, el inglés se colocó entre los pilotos de cabeza con los neumáticos duros al alargar la parada, y se benefició de Alexander Albon y su DRS para que Max Verstappen no le superara. La detención del anglotailandés le dio aire libre para después entrar en el pitlane y recuperar su déficit con un compuesto medio más veloz que el del neerlandés en los últimos giros.

"No creo que pudiéramos haber pedido mucho más hoy", dijo tras colocarse a 59 puntos del líder del mundial. "Habríamos estado contentos con el octavo puesto, ya que esperábamos que los cuatro primeros equipos estuvieran por delante, conmigo como el octavo coche. Fue una buena salida, una buena estrategia, me hubiera gustado adelantar a Alex [Albon] un poco antes, me ha puesto las cosas difíciles".

"En cuanto se ha ido a boxes, creo que mi ritmo fue el mejor en pista, incluso con los duros desde el principio de la carrera, y he conseguido crear un buen hueco y sacar todo el potencial que tenía el monoplaza", continuó. "El coche volaba, lo que casi me hizo enfadarme más por lo de ayer y lo tonta que fue esa bandera amarilla".

Cuando se le preguntó si estaba sorprendido de terminar delante de Max Verstappen después de defenderse primero del neerlandés antes de su parada y recuperar todo el tiempo más tarde, dijo: "Estaba un poco sorprendido, cuando sales 15º, no esperas ganarle, estaba entre 20 y 22 segundos por detrás de él en términos reales, pero crear un hueco por delante de él y luego parar y aun así adelantarle, quizá no me lo esperaba".

Antes de tener aire limpio, Lando Norris contribuyó a la victoria de Oscar Piastri, ya que el australiano estaba amenazado con el undercut de Sergio Pérez, pero el hecho de que el inglés intentara taponar al mexicano y que su compañero saliera con un segundo de ventaja fue crucial: "En ese momento todavía estaba atrapado detrás de Alex, así que no pude hacer mucho".

"No bajé el ritmo, simplemente guardé un poco más mis neumáticos ya que se estaban sobrecalentando un poco", indicó a Sky Sports F1. "Permitió a Oscar [Piastri] mantenerse por delante y conseguir la victoria hoy, así que estoy feliz de saber que jugué un pequeño papel en eso, y para nosotros como equipo, eso es lo que teníamos que hacer. No creo que eso cambiara el resultado [para mí], pero sí para Oscar, y eso era lo más importante, ese era mi trabajo, ayudar a Oscar, y conseguir una primera y cuarta posición fue perfecto".

