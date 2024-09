Leclerc: "Hemos perdido la carrera porque no me defendí como debería"

El monegasco admitió que no se defendió lo suficientemente bien de Oscar Piastri en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1 tras un brillante duelo por la victoria. Charles Leclerc partió desde la pole position por cuarta vez consecutiva en el circuito callejero de Bakú, pero tras la única parada, el australiano realizó una buena maniobra para colocarse en el liderato.

El de Ferrari se mantuvo cerca del de McLaren durante el resto de la carrera e intentó varias veces superarlo con la ayudar del DRS, pero cuando sus neumáticos se desgastaron, tuvo que conformarse con el segundo puesto. Tras terminar la prueba admitió que le sorprendió la acción de su rival, y se dio cuenta de que tuvo que defenderse, en lugar de volver a la trazada antes de tiempo al pensar que no corría ningún riesgo.

"Para ser sincero, hemos perdido la carrera porque no me he defendido tan bien como debería al final de la recta, pero es lo que hay", dijo Charles Leclerc. "A veces cometes errores, y aprenderé de ello. Cuando [Oscar] me adelantó, pensé, 'vale, ahora solo es cuestión de mantener la calma, conservar los neumáticos y adelantarle más tarde', pero, en realidad, fue mucho más difícil, y en las rectas no podía acercarme tanto como quería, creo que McLaren tenía un poco menos de carga aerodinámica, así que en rectas eran muy rápido, pero en las curvas lo éramos nosotros".

Al principio, el monegasco pensó que Oscar Piastri estaba "loco" por apretar tanto en la segunda tanda con las gomas, y se vio obligado a abusar de sus neumáticos para mantener el ritmo, lo que casi le costó la segunda posición con Sergio Pérez, aunque el mexicano se vio envuelto en un accidente con Carlos Sainz, lo que mantuvo todo igual.

"Fuimos competitivos y el coche iba bien, pero no hicimos una tanda con alta carga de combustible en la FP1 y FP2, y nos fuimos a una puesta a punto que tal vez en la carrera era algo más complicada de gestionar, especialmente con los duros", comentó. "Me costó mucho mantener los neumáticos trasero, y hacia el final pensé que me iba a estrellar contra el muro, estuvo cerca".

