Hamilton: "Fue quizá el peor equilibrio que he tenido nunca"

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1 fue una para olvidar para Lewis Hamilton, a pesar de que el británico consiguió remontar desde el pitlane hasta la novena posición cuando cruzó la línea de meta en el circuito callejero de Bakú. El británico estuvo atascado en la parte trasera del pelotón, incapaz de poder adelantar a unos monoplazas que en principio deberían ser más lentos, mientras que su compañero, George Russell, subió a la tercera plaza del podio tras el accidente de Carlos Sainz y Sergio Pérez.

Sin ese choque, el heptacampeón se habría quedado a las puertas de sumar ese pequeño botín, y aunque no tenía respuesta en un inicio sobre la "decisión del equipo" de arrancar desde al garaje tras cambiar los componentes de su motor, comentó cómo fue su domingo. La gestión de los neumáticos fue clave, y las temperaturas no ayudaron al inglés, pero tras ello, compartió por qué le fue así: "Hicimos un gran coche el viernes, e hicimos los cambios más pequeños para el sábado. Uno de los componentes no estaba bien montado, y eso nos llevó por el camino equivocado en la clasificación, pero no lo descubrimos hasta el final del día".

"Siendo esta carrera la mejor, nos dijeron que hiciéramos el cambio con el motor porque necesitábamos uno, así que sabíamos que era un día en el que tocaba [penalizar]", dijo, antes de explicar su método de pilotaje durante la carrera. "Fue quizá el peor equilibrio que he tenido nunca, tenía mucho tren delantero y nada de trasero, así que tenía que girar... no es la forma de conducir. Tenía que tirar de la dirección para hacer funcionar la tracción delantera y derrapar en cada curva, era la forma más rara de pilotar".

En el instante en el que se le preguntó sobre si se sentía decepcionado, indicó: "Sabía que hoy no podríamos adelantar, es uno de esos circuitos, no sé por qué nuestro ritmo era tan malo respecto al sábado. Tenemos datos, ambos acabamos, y George [Russell] consiguió unos buenos puntos hoy".

