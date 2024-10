Sainz: "Max y Lando iban a cuchillo, yo me he llevado la peor parte"

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 vivió su punto crítico en la salida, cuando en la primera curva se encontraron Max Verstappen y Lando Norris peleando por el liderato. Ninguno de ellos salió en cabeza, y fue Charles Leclerc el beneficiado a pesar de partir desde la cuarta posición de la parrilla, mientras que Carlos Sainz se tuvo que conformar con el segundo puesto después de superar al neerlandés y el británico.

El piloto español se quedó bastante lejos de su compañero después de batir al Red Bull y al McLaren con una mejor estrategia en boxes, por lo que no tenía ninguna opción de pelear por la victoria. La distancia se estabilizó en algo más de cinco segundos, y aunque tuvo un pequeño susto por un extraño olor a gasolina en las primeras vueltas, pudo completar el doblete para el Cavallino Rampante.

Una vez que se bajó del monoplaza, Carlos Sainz atendió a Jenson Button, que hacía de entrevistador en el parc fermé, y dijo: "Debo darle la enhorabuena a Charles [Leclerc] y a todo el equipo por una carrera increíble, un resultado que nos pone donde queríamos en el campeonato de constructores, así que estoy extremadamente contento por todo el mundo en Ferrari ahora mismo".

"A la vez, sabía que mucha parte de la carrera se decidiría en la salida, y vi que Max [Verstappen] y Lando [Norris] iban a ir a cuchillo, pero me he llevado la peor parte", continuó el madrileño. "No he podido conseguir ese liderato, aunque el ritmo ha sido rápido todo el fin de semana, la posición en pista ha sido clave, y me he tenido que conformar con la segunda posición, pero ha sido una buena carrera".

Sin embargo, lo positivo que sacó del domingo fue que en Ferrari parecen tener un monoplaza que gestiona mucho mejor que el resto los neumáticos, lo que les beneficiaría de cara a las cinco últimas citas del año: "Creo que ha sido la fortaleza del coche, lo largo que podemos ir en las tandas y la poca degradación que tenemos, es algo que disfruto mucho, y va mejor en las carreras de lo que lo hacíamos en el año pasado".

"Esta temporada podemos ir en modo ataque y no debemos pensar mucho en conservar las gomas, adelantar, y lo estoy disfrutando mucho, espero que siga así el resto de la temporada", sentenció tras ser segundo.

