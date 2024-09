Alonso, sexto en Bakú: "Hemos tenido más premio del merecido"

El piloto español comenzó la jornada del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1 con algo de pesimismo porque esperaba acabar fuera de los puntos según las simulaciones de su equipo, pero después de todo lo que sucedió y una buena gestión de los neumáticos, Fernando Alonso logró cruzar la línea de meta en la sexta posición, una de las mejores de lo que va de temporada.

El asturiano conservó el séptimo lugar desde el que partió en la salida, por delante de Franco Colapinto, aunque con bastante distancia con respecto a los líderes, que se fueron escapando con el paso de las vueltas. Sin embargo, todo cambió en el momento en el que el argentino intentó realizar un undercut, por lo que Aston Martin respondió para conservar por delante a su coche, algo que dio sus frutos tras la combinación del pilotaje del dos veces campeón del mundo.

Con el compuesto duro, resistió al resto de monoplazas algo más veloces, y con el accidente de Sergio Pérez y Carlos Sainz, pudo avanzar dos plazas más de la octava que en teoría ya tenía en el bolsillo: "Muy buena carrera, sólida en el sentido de que ejecutamos todo lo que debíamos hacer, de la mejor manera posible, sin cometer ningún error y siendo flexibles en la estrategia. No sabíamos si ir a una parada o dos, y cuando el resto fue a boxes a nuestro alrededor, fuimos decidiendo".

"Después, nos defendimos de Franco [Colapinto], Alex [Albon] y Nico [Hulkenberg], y controlar un poco la carrera, porque los demás estaban un poco más lejos, y hemos tomado el riesgo bastante alto para estar cerca de los muros, como suele pasar aquí en Bakú, aunque sin cometer errores", explicó a los micrófonos de DAZN F1. "En las últimas carreras, es cierto que los cuatro equipos punteros siempre acababan, y solo estaba disponible el noveno y el décimo, y con los coches que estaban fuera, era posible el sexto, y hemos cogido la oportunidad. Hemos sido oportunistas, y hemos estado ahí".

No obstante, el ovetense era consciente de que el resultado final fue mejor de lo que se merecían por la velocidad del AMR24, algo por detrás de sus contrincantes en la zona media: "Creo que no estábamos para estar en Q3, o para estar por delante de Williams o de Haas, y lo hemos hecho, así que creo que fue un buen trabajo por parte de todo el equipo. Aun no teniendo todas las herramientas, quizá al máximo nivel, o como nos gustaría, no nos rendimos, intentamos hacer el mejor trabajo posible".

"A veces es undécimo, como en Monza, que todavía lo recuerdo porque fue una carrera muy parecida a la de hoy, muy buena, y hoy hemos tenido más premio del merecido porque al haber el accidente hemos ganado dos posiciones, pero a veces sale bien y otras mal", dijo. "Estoy contento con los últimos fines de semana, porque hemos encontrado un ritmo, una consistencia y previsión que faltaba hace unos grandes premios, y hay que seguir así".

Lo que no esperaba Fernando Alonso era poder aguantar con el compuesto duro, algo que no probó mucho a lo largo del fin de semana: "Fue un poco sorprendente, porque el viernes había mucha degradación. Con Alex hicimos una comparación y los Williams iban más rápido, así que teníamos dudas de poder batirles, pero lo hemos hecho. No sé si las condiciones de la pista cambiaron, o hemos hecho cambios en el coche que nos permitieron ser mejores, así que estoy contento con el sexto, que no lo esperábamos, y ahora vamos a Singapur".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!