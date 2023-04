Alonso culpa al DRS: "Habríamos sido cuartos y no sextos"

Después de tres terceros puestos consecutivos, Alonso llegaba al Gran Premio de Azerbaiyán 2023 con muchas dudas respecto a lo que le depararía el renovado formato al sprint en un trazado tan complicado como el de Bakú, donde cada error es muy costoso, algo que se dejará notar todavía más con dos clasificaciones y dos carreras en un mismo fin de semana.

Unas horas después de la primera y única sesión de entrenamientos libres, los pilotos salieron a la pista para disputar la primera sesión clasificatoria, la que decidiría las posiciones de salida para la carrera del domingo y, pese a que finalmente terminó sexto, el asturiano se mostró un poco descontento con el resultado.

Crónica de la clasificación del GP de Azerbaiyán 2023 de F1: Leclerc le roba la pole a Verstappen en Bakú; Alonso, 6º

Nada más bajarse de su Aston Martin, el bicampeón del mundo español explicó que un problema con el DRS le costó una potencial cuarta posición, que le habría dejado justo por detrás de los pilotos que lucharon por la pole position, y por delante de Carlos Sainz y Lewis Hamilton.

"Hemos tenido algún problema con el DRS en la zona del final en al clasificación que nos han costado algunas décimas, y viendo cómo está la clasificación de apretada, habríamos estado probablemente cuartos, en vez de sextos".

No obstante, al ser un formato con dos clasificaciones y dos carreras, Fernando Alonso se mantiene positivo porque sabe que mañana y el domingo tendrán más oportunidades para hacerlo mejor: "Pero sí, tenemos un largo fin de semana por delante. Mañana hay otra clasificación y otra carrera, así que tenemos más oportunidades".

La pole position para el domingo, sorprendentemente, no fue para ninguno de los dos Red Bull, sino para el Ferrari de Leclerc, algo que según el ovetense no puede considerarse una gran sorpresa, ya que de no ser por la "mala suerte", habrían estado mucho más arriba en los últimos grandes premios.

"No es nada nuevo, creo que en Yeda también estaban así, estuvieron en la primera fila, pero Charles Leclerc tenía que cumplir una penalización que arrastraba desde Bahrein. Así que sí, creo que sí, normalmente son rápidos pero han tenido mala suerte... La sanción de Carlos [Sainz] también, el abandono de Charles [Leclerc] en Australia y alguna cosa más".

"Son rápidos, pero nosotros intentaremos mañana ser más consistentes que ellos", concluyó un positivo Fernando Alonso, que sabe que el punto fuerte del AMR23 esta temporada está más en tandas largas, es decir, en carreras, que en las tandas cortas de las sesiones de clasificación.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!